ΗΠΑ-Ford: Οι δωρεές σε πολιτικά πρόσωπα συνεχίζονται

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford Motor Co θα συνεχίσει τις δωρεές της σε πολιτικούς και δεν θα αποκλείσει τις δωρεές στα μέλη του Κογκρέσου που ψήφισαν στις 6 Ιανουαρίου κατά της επικύρωσης της προεδρικής νίκης του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με επιστολή της Ford, την οποία διάβασε το Reuters.

Η δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία ήταν μεταξύ αρκετών εταιριών που ανέστειλαν τις πολιτικές δωρεές τους νωρίτερα φέτος αναμένοντας επανεξέταση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και μερικών εταιριών που επέλεξαν να σταματήσουν όλες τις δωρεές προς τα 147 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας που ψήφισαν κατά της επικύρωσης της προεδρικής νίκης του Μπάιντεν. Σ' αυτές τις τελευταίες περιλαμβάνονται οι εταιρίες Walmart Inc, Marriott Inc, AT&T Inc,, Amazon.com Inc, Comcast και American Express.

Σε επιστολή, την οποία διάβασε το Reuters, η Ford ανακοίνωσε ότι η επιτροπή πολιτικής δράσης της (PAC) συνεχίζει τις δωρεές σε μέλη του Κογκρέσου από την 1η Απριλίου και συντάσσεται κατά της γενικής απαγόρευσης διάθεσης δωρεών στους Ρεπουμπλικάνους που ψήφισαν στο Κογκρέσο κατά της επικύρωσης του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν οπαδοί του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου, προκειμένου να αποτρέψουν την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ τους είχε παροτρύνει να προστατέψουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 2020, για το οποίο, ο ίδιος υποστήριζε χωρίς στοιχεία, ότι είχε νοθευτεί.

Η Microsoft Corp είχε ανακοινώσει το Φεβρουάριο ότι η δική της επιτροπή πολιτικής δράσης θα αναστείλει όλες τις δωρεές μέχρι το 2022 προς τα 147 μέλη του Κογκρέσου που είχαν ψηφίσει κατά της επικύρωσης, όπως επίσης κατά την ίδια περίοδο και τις συνεισφορές της προς τους πολιτειακούς αξιωματούχους και οργανισμούς που υποστήριξαν ότι το εκλογικό αποτέλεσμα έπρεπε να ακυρωθεί.

Η Google της Alphabet Inc και η General Electric Co με τις ομάδες πολιτικής δράσης τους ανέστειλαν επίσης τις χορηγίες τους μέχρι το 2022, ενώ η Dow Inc ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει την αναστολή δωρεών στους γερουσιαστές, που ψήφισαν κατά της επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι ετών.

Δεν έγινε άμεσα ξεκάθαρο, αν κάποια από αυτές τις εταιρίες έχει αλλάξει τα σχέδια της.

Πηγή: Reuters