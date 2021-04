Σιδηροδρομική τραγωδία στην Ταϊβάν: Στους 48 οι νεκροί - «Άνθρωποι έπεφταν κάτω και ο ένας πάνω στον άλλον»

Μια επιβατική αμαξοστοιχία, που μετέφερε σχεδόν 500 ανθρώπους στην Ταϊβάν, εκτροχιάσθηκε σήμερα σε σήραγγα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48 επιβαίνοντες και να τραυματισθούν 66, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει σημειωθεί στο νησί εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Εικόνες από τη σκηνή της καταστροφής δείχνουν βαγόνια στη σήραγγα να έχουν διαλυθεί από τη σύγκρουση, ενώ άλλα έχουν συνθλιβεί και εμπόδιζαν τους διασώστες να φθάσουν σε παγιδευμένους επιβάτες. Ωστόσο στα μέσα του απογεύματος (τοπική ώρα) δεν υπήρχαν πλέον παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

«Άνθρωποι έπεφταν κάτω και ο ένας πάνω στον άλλον», είπε στην τοπική τηλεόραση μια γυναίκα που επέζησε της σύγκρουσης. «Ήταν τρομακτικό. Ήταν εκεί ολόκληρες οικογένειες».

A train derailment occurred this morning in Hualien, eastern Taiwan with at least 36 passengers reported with no vital signs. 🇹🇼#Taiwan #RedCross immediately dispatched disaster rescue #volunteers to assist in the #rescue mission, hoping to free the trapped passengers ASAP. pic.twitter.com/yWuZhhZvgb