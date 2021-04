Όχημα εισέβαλε στο Καπιτώλιο - Νεκρός ένας αστυνομικός και ο δράστης - Αποκλείστηκε το κτίριο

Συναγερμός σήμανε στο αμερικανικό Καπιτώλιο, καθώς ένας άνδρας προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του στις εισόδους του κτιρίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν να σκοτωθεί ένας αστυνομικός και να τραυματιστεί ακόμη ένας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής.

Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λίγη ώρα αργότερα κατέληξε στα τραύματά του. Το κτίριο του Καπιτωλίου έχει σφραγιστεί και δεν επιτρέπεται σε αυτό η είσοδος ή η έξοδος. Μάλιστα, αναπτύχθηκε εκ νέου η Εθνοφρουρα.

Το αυτοκίνητο, αφού παρέσυρε τους αστυνομικούς, χτύπησε σε ένα από τα φράγματα ασφαλείας και σταμάτησε. «Τότε, ο ύποπτος βγήκε από το όχημα, κρατώντας ένα μαχαίρι» και προσπάθησε να επιτεθεί στους άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, ανέφερε η αρχηγός της αστυνομίας τους Καπιτωλίου, Γιογκανάντα Πίτμαντ. Εκείνοι άνοιξαν πυρ εναντίον του

Ο ένας από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε.

Το συμβάν «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τις έρευνες», εξήγησε ο Ρόμπερτ Κόντι, ο ασκών χρέη αρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

Δεκάδες αστυνομικά οχήματα, με διακριτικά και χωρίς, έσπευσαν στο εμβληματικό κτίριο αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν – που έφερε στο μυαλό όλων μνήμες από όσα συνέβησαν στις 6 Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες διαδηλωτές, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εισέβαλαν στο συγκρότημα.

🚨🚨A helicopter just landed on the east front of the Capitol. I’ve never seen anything like this before. ever. pic.twitter.com/LxV0mywRSe