Βρετανία: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του νομοσχεδίου για τις κινητοποιήσεις (Βίντεο)

Εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη Βρετανία το Σάββατο, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενός «Σαββατοκύριακου δράσης» κατά του προτεινόμενου νόμου, που θα δίνει στην αστυνομία επιπλέον εξουσίες για τον περιορισμό των διαδηλώσεων.

Το νομοσχέδιο περί Αστυνομίας, Εγκλήματος, Καταδίκης και Δικαστηρίων προβλέπει την αυστηροποίηση των μέτρων που μπορούν να λάβουν αστυνομικοί προκειμένου να διαλύσουν διαδηλώσεις, μεταξύ άλλων να επιβάλουν χρονικά όρια και όρια θορύβου. Οι επικριτές του νομοσχεδίου φοβούνται ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την καταστολή κάθε διαφωνίας.

#InPics | ‘Kill the Bill’: Britain’s fight for the right to protest https://t.co/hIK7yiNjEN pic.twitter.com/EoeGNlu228

Από τότε που το νομοσχέδιο κατατέθηκε στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, οι κινητοποιήσεις ήταν σποραδικές, κυρίως στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου σημειώθηκαν βίαια επεισόδια μεταξύ αστυνομίας-διαδηλωτών και ένα αστυνομικό τμήμα δέχθηκε επίθεση με τούβλα και μπουκάλια, ενώ ένα περιπολικό πυρπολήθηκε.

Protests today around Britain against the Police, Crime, Sentencing and Courts Bill



The Bill gives police the right to criminalise protests for being “noisy”, “disruptive” or “annoying”#KillTheBill pic.twitter.com/I2uM0wUoRk