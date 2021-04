Αναταράξεις στην Τουρκία: 103 απόστρατοι ναύαρχοι κατά Ερντογάν – Απειλή πραξικοπήματος «βλέπει» η κυβέρνηση

Στις 2 τα ξημερώματα 103 απόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσαν μία ανακοίνωση που κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση για την προσπάθεια αλλαγής της συνθήκης του Μοντρέ αλλά και της προσπάθειας ισλαμοποίησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν προειδοποιητικές προτάσεις σε αυτή. Άμεσα η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε ανακοίνωση με χροιά πραξικοπήματος που αναφέρει «να ξέρετε τα όριά σας».

Ουσιαστικά η τουρκική κυβέρνηση ερμηνεύει ως απειλή πραξικοπήματος την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι 103 απόστρατοι αξιωματικοί του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ οι 103 ναύαρχοι αναφέρουν πόσο σημαντική είναι η συνθήκη του Μοντρέ, ότι είναι συμπλήρωμα της Συνθήκης της Λωζάνης και λένε ότι πρέπει να αποφευχθούν πράξεις αλλά και οποιαδήποτε ρητορική για την αλλαγή της συνθήκης του Μοντρέ.

Προ ημερών ο πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου δήλωνε πως ο Ερντογάν μπορεί να κάνει οτιδήποτε θελήσει με τη συνθήκη.

«Η Τουρκική Δημοκρατία, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις όπως έχει συμβεί στην ιστορία της», η φράση αυτή των Ναυάρχων θεωρήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση απειλή πραξικοπήματος.

Η εισαγγελία της Άγκυρας ήδη ξεκίνησε έρευνα γι’ αυτή την ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 2 τα ξημερώματα.

Λίγα λόγια για τη Συνθήκη του Μοντρέ

Η Συνθήκη του Μοντρέ ή Συνθήκη για το καθεστώς των Στενών (Montreux Convention Regarding the Regime of the Turkish Straits),(τουρκικά: Montrö Boğazlar Sözleşmesi) είναι συνθήκη η οποία αφορά στο καθεστώς των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχωρεί τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων στην Τουρκία και ρυθμίζει την στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή. Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ. Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου, 1936 και καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936. Eξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.