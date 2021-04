Σφοδρές πλημμύρες σε Ινδονησία και Ανατολικό Τιμόρ - Πάνω από 157 νεκροί (Βίντεο)

Τουλάχιστον 157 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας και το Ανατολικό Τιμόρ εξαιτίας του τροπικού κυκλώνα Σερότζα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, έχουν εντοπιστεί 130 νεκροί σε αρκετά νησιά κοντά στο Ανατολικό Τιμόρ, όπου καταμετρώνται 27 θάνατοι. Με βάση τους προηγούμενους επίσημους απολογισμούς, οι δύο χώρες είχαν καταγράψει 113 νεκρούς.

Στην Ινδονησία, σωστικά συνεργεία πασχίζουν να εντοπίσουν πάνω από 70 ανθρώπους που αγνοούνται, χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις εκσκαφείς για να απομακρύνουν τους σωρούς συντρίμμια που άφησε το πέρασμα του κυκλώνα.

Αστραπιαίες πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσε ο τροπικός κυκλώνας Σερότζα έσπειραν το χάος σε περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στο Φλορές της Ινδονησίας και το Ανατολικό Τιμόρ, παρασύροντας σπίτια. Πάνω από 10.000 πολίτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής.

Πολλά σπίτια, δρόμοι και γέφυρες έχουν καταπλακωθεί από τόνους λάσπης και δέντρα, κάτι που περιπλέκει το έργο των σωστικών συνεργείων καθώς προσπαθούν να φθάσουν στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Υπάρχει ακόμα κίνδυνος «τα ακραία καιρικά φαινόμενα» να συνεχιστούν «τις επόμενες ημέρες» λόγω του κυκλώνα, τόνισε ο Ραντίτγια Τζατί, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Η καταιγίδα κινείται πλέον προς την κατεύθυνση των δυτικών ακτών της Αυστραλίας.

