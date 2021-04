Νέο σοκ στις ΗΠΑ: Νεκρός 13χρονος από πυρά αστυνομικού στο Σικάγο (Βίντεο)

Η δήμαρχος Λόρι Λάιτφουτ απαίτησε τη Δευτέρα η αστυνομία στο Σικάγο να αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής στη διάρκεια καταδιώξεων υπόπτων πεζή από τα μέλη της, μετά τον θάνατο 13χρονου από πυρά αστυνομικού σε τέτοια καταδίωξη πριν από μία εβδομάδα.

Ο Άνταμ Τολέντο χτυπήθηκε στο στήθος από σφαίρα αστυνομικού, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί μέχρι στιγμής, περί τις 02:30 (τοπική ώρα) την 29η Μαρτίου στο Λιτλ Βίλατζ, συνοικία στο Γουέστ Σάιντ, σύμφωνα με την γενική αστυνομική διεύθυνση του Σικάγου (CPD).

Σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνομίας, ο 13χρονος ήταν οπλισμένος με πιστόλι. Αστυνομικοί άρχισαν να καταδιώκουν τον έφηβο και έναν νεαρό άνδρα διότι είχαν ειδοποιηθεί πως στην περιοχή ακούστηκαν πυρά, κατά το CPD.

«Τραγωδίες όπως αυτή υπογραμμίζουν πόσο επείγον είναι να αναμορφωθεί η πολιτική του CPD για τις καταδιώξεις από μέλη του πεζή – όχι αύριο, τώρα», τόνισε η κυρία Λάιτφουτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα.

Mother of Adam Toledo,13, has not seen the police body camera video showing an officer shooting her son in the chest. He died. She will view it next week



Family says they knew nothing about Adam having a gun. Police say they recovered a gun at the scene @cbschicago #AdamToledo pic.twitter.com/KsTjjSsESJ