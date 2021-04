Sputnik V: Μπορούμε να προμηθεύσουμε την Ελλάδα με εμβόλια για 500.000 άτομα από τον Μάιο

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση που έγινε στην ελληνική Βουλή, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, οι διαχειριστές του Sputnik V αναφέρθηκαν στη δυνατότητα προμήθειας της Ελλάδας με το Ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Στο λογαριασμό που διατηρούν στο Twitter, επισημαίνουν πως το Sputnik V επιβεβαιώνει ότι παρά τα αιτήματα από 59 άλλες χώρες, είναι σε θέση να προμηθεύσει την Ελλάδα με εμβόλια για 500.000 άτομα, ήδη από τον Μάιο. «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί», σχολιάζουν στην ανάρτηση, στην οποία έχουν επισυνάψει σχετικό δημοσίευμα του euractiv.com, σχετικά με τη συζήτηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Sputnik V confirms that even given requests from 59 other countries, it can supply Greece already in May with vaccine for 500,000 people. Together we are stronger!✌️

