Εμβόλια κορωνοϊού: Ο ΕΜΑ αμφισβητεί τις κλινικές δοκιμές του ρωσικού Sputnik V

Η αρμόδια ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή θα αρχίσει να διερευνά την ερχόμενη εβδομάδα, αν οι κλινικές δοκιμές του ρωσικού εμβολίου κατά της COVID-19 Sputnik V ακολούθησαν τις παγκόσμιες κλινικές και επιστημονικές προδιαγραφές, γράφουν οι Financial Times.

Η έρευνα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) διεξάγεται καθώς πηγές προσκείμενες στη διαδικασία έγκρισης της ρυθμιστικής αρχής δήλωσαν στους FT ότι οι δοκιμές του Sputnik V δεν έγιναν ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας.

Ο επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) Κιρίλ Ντμίτριεφ δήλωσε στην εφημερίδα: "Δεν υπήρξε πίεση (στους συμμετέχοντες) και το Sputnik V ανταποκρίνεται σε όλες τις κλινικές πρακτικές".

Εν τω μεταξύ, με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση που έγινε στην ελληνική Βουλή, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, οι διαχειριστές του Sputnik V αναφέρθηκαν στη δυνατότητα προμήθειας της Ελλάδας με το Ρωσικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Στο λογαριασμό που διατηρούν στο Twitter, επισημαίνουν πως το Sputnik V επιβεβαιώνει ότι παρά τα αιτήματα από 59 άλλες χώρες, είναι σε θέση να προμηθεύσει την Ελλάδα με εμβόλια για 500.000 άτομα, ήδη από τον Μάιο. «Μαζί είμαστε πιο δυνατοί», σχολιάζουν στην ανάρτηση, στην οποία έχουν επισυνάψει σχετικό δημοσίευμα του euractiv.com, σχετικά με τη συζήτηση του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Sputnik V confirms that even given requests from 59 other countries, it can supply Greece already in May with vaccine for 500,000 people. Together we are stronger!✌️

