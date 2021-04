Οργή για τη διπλωματική προσβολή του Ερντογάν στην φον ντερ Λάιεν – Ερωτηματικά για τη στάση του Μισέλ

Η προσβολή κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που αναγκάσθηκε να καθήσει σε έναν απομακρυσμένο καναπέ μακριά από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Ταγίπ Ερντογάν κατά την συνάντησή τους στην Αγκυρα, έχει προκαλέσει πολεμική στις Βρυξέλλες.

«Εμμ...» μουρμούρισε η πρόεδρος της Κομισιόν σαστισμένη παραμένοντας όρθια την ώρα που Μισέλ και Ερντογάν είχαν ήδη στρογγυλοκαθήσει στις δύο πολυθρόνες που είχαν ετοιμαστεί για να φιλοξενήσουν τους δύο άνδρες, και μόνον αυτούς, που θα συμμετείχαν στην συνάντηση ανάμεσα στους δύο ευρωπαίους ηγέτες και τον ισλαμιστή τούρκο πρόεδρο.

Στην συνέχεια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πήρε θέση σε έναν καναπέ, απέναντι από τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, που βρίσκεται ιεραρχικά κάτω από την πρόεδρο της Κομισιόν κατά το πρωτόκολλο.

Η προσβολή, αθέλητη ή προμελετημένη, συμπίπτει με μία ευαίσθητη συγκυρία. Ευρωπαϊκή Ενωση και Τουρκία επιδιώκουν την αποκατάσταση των σχέσεών τους έπειτα από πολύμηνη ένταση, την ώρα που οι Ευρωπαίοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους απέναντι στην καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία, που συνοδεύθηκε πρόσφατα από την απόφαση του Ερντογάν για την αποχώρηση της Αγκυρας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.

Επειτα από την συνάντηση, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν μάσησε τα λόγια της κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. «Είμαι βαθιά ανήσυχη για το γεγονός ότι η Τουρκία αποσύρθηκε από την Σύμβαση της Κανωσταντινούπολης», είπε.

«Πρόκειται για την προστασία των γυναικών, την προστασία των παιδιών, κατά της βίας και είναι σαφώς κακό σημάδι αυτήν την στιγμή», είπε. «Τα θέματα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα».

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή πολλών ευρωβουλευτών στις Βρυξέλλες.

