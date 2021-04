EMA για AstraZeneca: Πιθανή συσχέτιση του εμβολίου με θρόμβους στο αίμα – Να αναφερθεί ως πολύ σπάνια παρενέργεια - Τι αποφάσισε η Βρετανία

Η επιτροπή ασφάλειας του EMA (PRAC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ασυνήθιστοι θρόμβοι αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια πρέπει να αναφέρονται ως πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου κατά του κορωνοϊού της AstraZeneca, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΜΑ.

Η Βρετανία δήλωσε ότι θα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για το εμβόλιο AstraZeneca για τους ενήλικες κάτω των 30 ετών μετά τις ανακοινώσεις για την πιθανότητα θρόμβου στο αίμα ως παρενέργεια.

Το πόρισμα της επιτροπής επιβεβαίωσε και η Έμερ Κουκ, επικεφαλής του ΕΜΑ. Ωστόσο, ο ΕΜΑ επαναλαμβάνει πως τα οφέλη υπερτερούν των ρίσκων. Τονίστηκε επίσης πως στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου, δεν είχε παρουσιαστεί περιστατικό θρόμβωσης.

Emer Cooke, EMA's Exec. Director: "The #PRAC, after an in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clots following vaccination with AstraZeneca #COVID19vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine.”