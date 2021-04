Αποστάσεις ΠΟΥ από ΕΜΑ: Δεν είναι επιβεβαιωμένη η σύνδεση του εμβολίου της AstraZeneca με θρόμβους

Η συμβουλευτική επιτροπή ασφάλειας των εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είπε σήμερα ότι μια αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του εμβολίου κατά της Covid-19 της AstraZeneca και σπανίων περιστατικών θρομβώσεων με χαμηλά αιμοπετάλια «θεωρείται ευλογοφανής, όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Οι ανεξάρτητοι ειδικοί, σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις ανακοινώσεις του ΕΜΑ για πιθανή συσχέτιση του εμβολίου με σπάνια περιστατικά θρομβώσεων, σημειώνουν πως χρειάζονται εξειδικευμένες μελέτες προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως η ενδεχόμενη σχέση μεταξύ του εμβολιασμού και των πιθανών παραγόντων κινδύνου.

«Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως αν και ανησυχητικά, τα περιστατικά υπό αξιολόγηση είναι πολύ σπάνια, με χαμηλούς αριθμούς να αναφέρονται μεταξύ των σχεδόν 200 εκατομμυρίων ατόμων που έχουν λάβει το εμβόλιο κατά της Covid-19 της AstraZeneca σε ολόκληρο τον κόσμο», επισημαίνει το πάνελ.

Συμπλήρωσε πως θα συνεδριάσει εκ νέου την επόμενη εβδομάδα για να επαναξιολογήσει τα επιπλέον δεδομένα.

Για το ζήτημα συνεδρίασε εκτάκτως το συμβούλιο υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην παρέμβασή του ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, εξέφρασε τον προβληματισμό του για την πολυφωνία που δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες, σε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι ο εμβολιασμός.

Η Βρετανία δήλωσε ότι θα προσφέρει εναλλακτικές λύσεις για το εμβόλιο AstraZeneca για τους ενήλικες κάτω των 30 ετών μετά τις ανακοινώσεις για την πιθανότητα θρόμβου στο αίμα ως παρενέργεια.

Η Εσθονία ανέστειλε σήμερα τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού για τους πολίτες ηλικίας κάτω των 60 ετών, μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση της Βαλτικής χώρας.

Το Βέλγιο θα χορηγεί το εμβόλιο της AstraZeneca μόνο σε άτομα άνω των 55 ετών για ένα μήνα αναφέρει το RTL. Οι υπουργοί υγείας της χώρας αποφάσισαν να αναστείλουν τη χρήση του εμβολίου AstraZeneca για άτομα ηλικίας κάτω των 55 ετών, σημειώνει ο ομοσπονδιακός υπουργός υγείας Φρανκ Βαντενμπρούκε σε μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, η επιτροπή ασφάλειας του EMA (PRAC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ασυνήθιστοι θρόμβοι αίματος με χαμηλά αιμοπετάλια πρέπει να αναφέρονται ως πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου κατά του κορωνοϊού της AstraZeneca, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΜΑ.

Το πόρισμα της επιτροπής επιβεβαίωσε και η Έμερ Κουκ, επικεφαλής του ΕΜΑ. Ωστόσο, ο ΕΜΑ επαναλαμβάνει πως τα οφέλη υπερτερούν των ρίσκων. Τονίστηκε επίσης πως στις κλινικές δοκιμές του εμβολίου, δεν είχε παρουσιαστεί περιστατικό θρόμβωσης.

Emer Cooke, EMA's Exec. Director: "The #PRAC, after an in-depth analysis, has concluded that the reported cases of unusual blood clots following vaccination with AstraZeneca #COVID19vaccine should be listed as possible side effects of the vaccine.”