Κορωνοϊός: Πατάει «γκάζι» η ΕΕ – Επισπεύδεται η παράδοση 50 εκατ. δόσεων του εμβολίου της Pfizer

Eπισπεύεται η παράδοση 50.000.000 δόσεων εμβολίων της Pfizer/ΒιοΝtech όπως ανακοίνωσε πριν από λοίγο η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εταιρεία θα παρέδιδε τα εν λόγω εμβόλια το τέταρτο τρίμηνο, όμως θα παραληφθούν από την ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο (το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο), σημείωσε η φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτηση της στο Twitter η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι σήμερα οι εμβολιασμοί στην ΕΕ έφτασαν τα 100.000.000. Στοχος μας είναι να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι Ευρωπαίοι.

Today we have reached 100 million vaccinations in the EU. A milestone we can be proud of!



We are also accelerating the delivery of vaccines.



We spare no effort to ensure that Europeans can be vaccinated as fast as possible. #StrongerTogether

