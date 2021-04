Γυναίκα έκανε το εμβόλιο της AstraZeneca και καταγγέλλει ότι μεταμορφώθηκε σε... εξωγήινο τέρας

Ότι έχει μεταμορφωθεί σε «εξωγήινο» καταγγέλλει μία 49χρονη Βρετανή που εμβολιάστηκε με το εμβόλιο κορωνοϊού της AstraZeneca και εμφάνισε κοκκινίλες και εξανθήματα στο σώμα της.

Η Susie Forbes εμφάνισε τις ανεπιθύμητες παρενέργειες λίγες μόνο ώρες αφότου έκανε το εμβόλιο στις 18 Μαρτίου, παρομοιάζοντας τον εαυτό της με εξωγήινο από την ταινία «Alien» (1979).

«Ένιωθα πως έπαιζα στο ‘‘Alien’’ επειδή έβγαιναν φουσκάλες από το χέρι μου. Ήταν φριχτό. Το πρόσωπό μου ήταν τεράστιο. Ήμουν τέρας», δήλωσε η ίδια στο Triangle News.

UK woman says AstraZeneca COVID-19 vaccine turned her into 'Alien' monster https://t.co/rokf5HSxby pic.twitter.com/UJZOQbnMRa