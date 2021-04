Εκτός ελέγχου σύμβουλος του Ερντογάν: Τουρκική η Αλεξανδρούπολη – Λάφυρα πολέμου τα θωρακισμένα που χάρισαν στην Ελλάδα οι ΗΠΑ

Ξαναχτύπησε ο διαβόητος σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Mesut Hakki Casin, ισχυριζόμενος ότι η Αλεξανδρούπολη είναι τουρκική επειδή οι πρόγονοι τους φύτευσαν εκεί δένδρα!

«Όπως υποδηλώνεται και από το όνομα αυτού του μέρους [Dedeagac (σ.σ. το τουρκικό όνομα της Αλεξανδρούπολης) στην κυριολεξία σημαίνει Δένδρο του Προπάππου ], οι προπαππούδες μας φύτευσαν δένδρα εκεί. Όπως ο φίλος μας είπε προηγουμένως οι Αμερικανοί έδωσαν στην Ελλάδα 1.200 θωρακισμένα οχήματα (για να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης). Είναι χρησιμοποιημένα οχήματα, αμερικανικά σκουπίδια. Κάποια από αυτά είναι κατάλληλα μόνο για ανταλλακτικά. Αν οι Έλληνες στρατιωτικοποιούν τα νησιά του Αιγαίου και πυροβολήσουν σε βάρος μας με τα όπλα τους, θα είναι λάφυρα πολέμου για εμάς όπως ήταν και στην Κύπρο παλιά. Είπα το ίδιο στους Αμερικανούς όταν έφεραν όπλα στο PKK στα σύνορα με τη Συρία. Αυτά τα όπλα θα είναι σύντομα δικά μας. Με αυτές τις λανθασμένες πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για εκφοβισμό, είναι λάθος ο [πρόεδρος των ΗΠΑ] Μπάιντεν να συγκρατεί την Τουρκία μέσω Κρήτης στο Αιγαίο, στην Κύπρο και στην Αλεξανδρούπολη», λέει ο Mesut Hakki Casin (Σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής).

Σημειώνεται πως ο ίδιος σύμβουλος κατά το παρελθόν μας έδωσε μία μικρή γεύση του τι εστί «Γαλάζια Πατρίδα» λέγοντας πως φτάνει από το Γιβραλτάρ μέχρι την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδικό ωκεανό.

Το βίντεο με την «βαθυστόχαστη» ανάλυσή του κοινοποίησε στο twitter με αγγλική μετάφραση ο αυτοεξόριστος δημοσιογράφος Abdullah Bozkurt.

Στ. Θ.

Δείτε εδώ:

Turkish President's security/foreign policy advisor Hakki Casin lays claim on Greek city of Alexandroupolis, says it belongs to #Turkey, vows to seize Greek arms in the Aegean and US weapons in Syria. pic.twitter.com/3kJd2UwOoc