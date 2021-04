Βίντεο – σοκ: Σιδηροδρομικός σώζει την τελευταία στιγμή ένα παιδί από διερχόμενο τρένο

Ανατριχιαστικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα, απεικονίζουν τη στιγμή που ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος σπεύδει να σώσει τη ζωή ενός παιδιού που έχει πέσει στις ράγες του τρένου.

Το βίντεο από κάμερες ασφαλείας ανάρτησε στο Twitter το ινδικό Υπουργείο Σιδηροδρόμων και δείχνει έναν εργαζόμενο του σταθμού Βανγκάνι στη Βομβάη να τρέχει για να σώσει ένα παιδί τη στιγμή που διερχόμενο τρένο το προσεγγίζει με υψηλή ταχύτητα.

Ο εργαζόμενος σηκώνει το παιδί και καταφέρνει να το αφήσει με ασφάλεια επάνω στην αποβάθρα λίγα δευτερόλεπτα πριν το χτυπήσει το τρένο.

Το υπουργείο επαίνεσε τη γενναιότητα του εργαζόμενου, Μαγιούρ Σελκέ, ως την πράξη ενός «καλού σαμαρείτη». «Χαιρετίζουμε το υποδειγματικό θάρρος και την κορυφαία αφοσίωση στο καθήκον του», πρόσθεσε το υπουργείο στο tweet του.

Οι Ινδικές Σιδηροδρομικές Γραμμές είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία σιδηροδρομικών μεταφορών στον κόσμο και ο μεγαλύτερος εργοδότης της Ινδίας.

Στις 25 Μαρτίου του 2020 το σιδηροδρομικό δίκτυο ανέστειλε τη λειτουργία του για πρώτη φορά μετά από 167 χρόνια όταν ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι επέβαλε εθνικό lockdown εξαιτίας του κορωνοϊού.

A Good Samaritan:



At Vangani station of Central Railway, Pointsman Mr. Mayur Shelkhe saved the life of a child just in the nick of the time. He risked his life to save the life of the child.



We salute his exemplary courage & utmost devotion to the duty. pic.twitter.com/V6QrxFIIY0