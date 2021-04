ΗΠΑ - Δολοφονία Φλόιντ: Πανηγυρισμοί και δάκρυα χαράς μετά την καταδίκη του αστυνομικού - Μπάιντεν: «Γιγαντιαίο βήμα μπροστά»

Το σώμα ενόρκων σε δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε την Τρίτη ένοχο τον πρώην αστυνομικό Ντέρεκ Σόβιν για φόνο στην υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ, ετυμηγορία ορόσημο στην ιστορία των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ και καταδίκη του τρόπου που οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου μεταχειρίζονται τους Αφροαμερικανούς και άλλα μέλη εθνικών και φυλετικών μειονοτήτων.

Ο αδερφός του Φλόιντ, Φιλονίζ, ανέφερε με δάκρυα στα μάτια ότι η μάχη που έδωσε για δικαιοσύνη, «μόλις ξεκίνησε», ενώ ο ανιψιός του θύματος, ο Μπράντον Γουίλιαμς, χαρακτήρισε την απόφαση του δικαστηρίου ως «κρίσιμη στιγμή για την Αμερική» προσθέτοντας πως ήταν μια απόφαση που την όφειλε η δικαιοσύνη, αλλά και ότι ελπίζει για μια αλλαγή στο σύστημα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι η έκβαση της δίκης Φλόιντ μπορεί να αποτελέσει «ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά» για να υπάρξει δικαιοσύνη στις ΗΠΑ, στηλιτεύοντας ότι αυτού του είδους οι ετυμηγορίες είναι ακόμη πολύ σπάνιες σε μια χώρα που μαστίζεται από συστημικό ρατσισμό.

«Αυτή η ετυμηγορία μπορεί να είναι ένα γιγαντιαίο βήμα μπροστά στην πορεία προς τη δικαιοσύνη στην Αμερική», είπε ο κ. Μπάιντεν στη διάρκεια σύντομου διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

