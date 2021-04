Κορωνοϊός - Ινδία: 13 νεκροί από φωτιά σε ΜΕΘ - Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων

Εφιαλτικές στιγμές περνά η Ινδία λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, καταγράφοντας αρνητικά, παγκόσμια ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, χιλιάδες θανάτους κάθε 24ωρο κι όλα αυτά την ώρα που τα νοσοκομεία ξεμένουν από οξυγόνο.

Ειδικότερα, η Ινδία κατέγραψε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων από τον SARS-CoV-2, με 332.730 κρούσματα να επιβεβαιώνονται εργαστηριακά μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Η γιγαντιαία χώρα της Ασίας κατέγραψε το ίδιο διάστημα τραγικό ρεκόρ 2.263 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 το ίδιο διάστημα.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας έφθασε έτσι τους 186.920 νεκρούς, ενώ το σύνολο των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια.

Το σύστημα υγείας της χώρας έχει αρχίσει να καταρρέει εξαιτίας του σφοδρού νέου κύματος της πανδημίας, το οποίο εν μέρει αποδίδεται σε μια «διπλή μετάλλαξη» του νέου κορωνοϊού που εξαπλώνεται ραγδαία.

Στο ομόσπονδο κράτος Μαχαράστρα, από τις εστίες της κρίσης, 13 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου κοντά στη Μουμπάι, δύο ημέρες μετά τους θανάτους τουλάχιστον 29 διασωληνωμένων ασθενών σε δημόσιο νοσοκομείο εξαιτίας διαρροής στη δεξαμενή με το οξυγόνο στην πόλη Νασίκ.

«Δεκαεπτά ασθενείς βρίσκονταν μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Βιτζάι Βαλάμπ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά», εκ των οποίων «13 πέθαναν» και «οι υπόλοιποι τέσσερις διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία», διευκρίνισε ο Μόρισον Χαβάρι, αξιωματικός της πυροσβεστικής στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας.

Mumbai: 13 patients die in fire at Vasai Covid hospital https://t.co/ozjqGSmwya via @TOIMumbai pic.twitter.com/fayC1lwfXR