Εμβολιάστηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά – Δείτε το εντυπωσιακό τατουάζ του!

Σε φαρμακείο στην Οτάβα του Καναδά εμβολιάστηκαν ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό.

Το ζευγάρι έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου της AstraZeneca, ενώ ο πρωθυπουργός ανέβασε φωτογραφίες από τον εμβολιασμό του στα social media. Αυτό που προσέλκυσε την προσοχή είναι το τατουάζ στο αριστερό του μπράτσο εκεί όπου ο Τριντό δέχτηκε το εμβόλιο.

Φαίνεται πως είναι ένα τατουάζ Αυτόχθονων, ενώ τη στιγμή που η φαρμακοποιός Ζαϊνέμπ Χασάν είναι έτοιμη να του κάνει το εμβόλιο, ο Τριντό αστειευόμενος ζήτησε από τη σύζυγό του να του κρατά το δεξί του χέρι.

It was our turn to get vaccinated today, so that’s what Sophie and I did - and we’re glad we did it! Find out how, when, and where you can get your shot: https://t.co/3UJJt9jpqz pic.twitter.com/HgO2GTZheN