Οργή της Άγκυρας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από Μπάιντεν: Βασίζεται στο λαϊκισμό!

«Τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν ξαναγράφουν την ιστορία». Με αυτή τη φράση αντέδρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στην ιστορική απόφαση των ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την Γενοκτονία των Αρμενίων.

«Δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα από κανέναν ως προς το παρελθόν μας. Ο πολιτικός οπορτουνισμός είναι η μεγαλύτερη προδοσία στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε πλήρως τη δήλωση, η οποία βασίζεται στον λαϊκισμό», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events