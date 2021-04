Σε ταραχή η Τουρκία μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων από Μπάιντεν – Οργισμένες δηλώσεις

Έκδηλος είναι ο εκνευρισμός στην Άγκυρα, μετά την ιστορική απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αλλά και αρκετά πολιτικά στελέχη εκφράζουν την ενόχλησή τους γι αυτή το βήμα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε με ταραγμένο τρόπο κάνοντας λόγο για… επιχείρηση πολιτικοποίησης της ιστορίας. «Κανείς δεν εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι οι συζητήσεις - οι οποίες θα έπρεπε να διεξάγονται από ιστορικούς -πολιτικοποιούνται από τρίτους και γίνονται ένα μέσο παρέμβασης στη χώρα μας», δήλωσε σε μήνυμα που απηύθυνε προς τον Αρμένιο Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη.

Με μια σκληρή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, απέρριψε την απόφαση. «Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε με τον ισχυρότερο τρόπο τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με τα γεγονότα του 1915 που έγιναν υπό την πίεση ριζοσπαστικών αρμενικών κύκλων και αντι-Τουρκικών ομάδων στις 24 Απριλίου», σημειώνει αρχικά το τουρκικό ΥΠΕΞ και συνεχίζει:

«Είναι σαφές ότι η εν λόγω δήλωση δεν έχει επιστημονική και νομική βάση, ούτε υποστηρίζεται από στοιχεία. Όσον αφορά τα γεγονότα του 1915, δεν πληρούται καμία από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση του όρου «γενοκτονία» που ορίζεται αυστηρά στο διεθνές δίκαιο».

«Η φύση των γεγονότων του 1915 δεν αλλάζει ανάλογα με τα τρέχοντα πολιτικά κίνητρα των πολιτικών ή τις εσωτερικές πολιτικές εκτιμήσεις. Μια τέτοια στάση εξυπηρετεί μόνο μια χυδαία παραμόρφωση της ιστορίας», σημειώνει η Άγκυρα και συνεχίζει:

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε σαφώς τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα των γεγονότων του 1915. Επιπλέον, το 2005 η Τουρκία πρότεινε στην Αρμενική πλευρά να συστήσει μια Κοινή Επιτροπή Ιστορίας για να αποκτήσει μια δίκαιη ανάμνηση υπό το φως των ιστορικών γεγονότων αυτής της περιόδου. Αν και η Αρμενία δεν ανταποκρίθηκε ποτέ σε αυτήν την πρόταση, εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι. Από αυτή την άποψη, η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος δεν είναι ούτε νομικά ούτε ηθικά εξουσιοδοτημένος να κρίνει ιστορικά θέματα, δεν έχει καμία αξία».

«Ως χώρα που βρίσκεται στο κέντρο μιας περιοχής που ονομάζεται λίκνο των πολιτισμών και η οποία έχει υιοθετήσει τη στάση της άσκησης προσπάθειας για την ειρήνη και την ηρεμία για την ανθρωπότητα παρά τα βάσανα της, η Τουρκία δεν απέφυγε ποτέ να αντιμετωπίσει την ιστορία της και δεν θα πάρει μαθήματα από οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, σχετικά με αυτό. Με την ευκαιρία αυτή, γιορτάζουμε για άλλη μια φορά τις αγαπημένες αναμνήσεις των ατόμων από όλες τις μουσουλμανικές, χριστιανικές και εβραϊκές κοινότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που έχασαν τη ζωή τους κάτω από τις συνθήκες της περιόδου πριν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μήνυμα που έδωσε ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 24 Απριλίου, για τους Οθωμανούς Αρμένιους που έχασαν τη ζωή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας στο Αρμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, επίσης φέτος, αντανακλά την προσέγγιση της Τουρκίας σε αυτό το θέμα», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Μετά από περισσότερα από εκατό χρόνια αυτού του παρελθόντος που υποφέρει, αντί να καταβάλει ειλικρινείς προσπάθειες για να θεραπεύσει εντελώς τις πληγές του παρελθόντος και να οικοδομήσει το μέλλον μαζί στην περιοχή μας, η δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ δεν θα αποφέρει αποτελέσματα εκτός από την πόλωση των εθνών και την παρεμπόδιση της ειρήνης και σταθερότητα στην περιοχή μας», σημειώνει σε πολύ σκληρό τόνο το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και προσθέτει:

«Αυτή η δήλωση των ΗΠΑ, που διαστρεβλώνει τα ιστορικά γεγονότα, δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή στη συνείδηση του τουρκικού λαού και θα ανοίξει μια βαθιά πληγή που υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη φιλία μας. Καλούμε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να διορθώσει αυτό το σοβαρό λάθος, το οποίο δεν εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό από το να ικανοποιήσει ορισμένους πολιτικούς κύκλους και να υποστηρίξει τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας πρακτικής ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή, ειδικά μεταξύ των τουρκικών και των αρμενικών εθνών, αντί εξυπηρετώντας την ατζέντα εκείνων των κύκλων που προσπαθούν να προκαλέσουν εχθρότητα από την ιστορία».

«Τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν ξαναγράφουν την ιστορία». Με αυτή τη φράση αντέδρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, λίγο νωρίτερα.

«Δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα από κανέναν ως προς το παρελθόν μας. Ο πολιτικός οπορτουνισμός είναι η μεγαλύτερη προδοσία στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Απορρίπτουμε πλήρως τη δήλωση, η οποία βασίζεται στον λαϊκισμό», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events