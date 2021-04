Στη φυλακή ο «πλέιμποϊ» για τη γυμνή φωτογράφιση στο Ντουμπάι – Οι πρώτες του δηλώσεις

Ο πλέιμποϊ που ήταν πίσω από τη φωτογράφιση των ολόγυμνων γυναικών στο μπαλκόνι οικοδομικού συγκροτήματος σε εμπορική συνοικία του Ντουμπάι, μέσα από τη φυλακή, όπου παραμένει, επιμένει ότι η φωτογράφιση εκείνη ήταν «τέχνη» και αρνείται ότι ήταν εκείνος που έβαλε τις «φίλες» του να βγάλουν τα ρούχα τους.

Ο 41χρονος Βιτάλι Γκρέτσιν βγήκε θετικός στον κορωνοϊό ενώ βρίσκεται στη φυλακή, ενώ όλες οι γυναίκες από την Ουκρανία έχουν απελευθερωθεί από την «κόλαση της φυλακής» και έχουν απελαθεί ενώ τους έχει επιβληθεί πενταετής απαγόρευση εισόδου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην πρώτη του συνέντευξη από τη μονάδα κράτησης για ασθενείς με κορvνοϊό ο Γκρέτσι απολογήθηκε για το λάθος του για το σκάνδαλο που προκλήθηκε με τη γυμνή φωτογράφιση και αρνήθηκε οποιαδήποτε πρόθεση να προσβάλει. Τόνισε ότι πρόκειται για τέχνη και πως σε οποιαδήποτε άλλη χώρα οι φωτογραφίες αυτές θα θεωρούνταν κάτι φυσιολογικό.

Υποστήριξε επίσης πως οι γυναίκες ήταν φίλες του και απολάμβαναν όλοι μαζί διακοπές. Αποκάλυψε ότι πλήρωσε μια περιουσία για την απελευθέρωση των 12 γυναικών που κρατήθηκαν αφού πόζαραν ολόγυμνες. Επίσης, έδωσε αρκετά χρήματα για να διασφαλίσει και τη δική του, όπως ελπίζει, επικείμενη απελευθέρωση. Ο Γκρέτσιν επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για διαφημιστικό κόλπο ώστε να προωθήσει σεξουαλικές υπηρεσίες ή να κάνει πορνογραφία.

