Oscars 2021: Όλα όσα έγιναν στην πιο λαμπερή βραδιά του Hollywood - Αναλυτικά οι νικητές της 93ης Απονομής των Βραβείων

Η μεγάλη βραδιά της απονομής των βραβείων Oscar τελείωσε! Σε μια διαφορετική – λόγω κορωνοϊού- τελετή απονεμήθηκαν τα χρυσά αγαλματίδια στις καλύτερες ταινίες και στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν.

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. Μια ανατροπή στη φετινή τελετή ήταν πως το συγκεκριμένο βραβείο δεν ανακοινώθηκε τελευταίο – όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία του θεσμού – αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α' Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου.



Χωρίς κεντρικό παρουσιαστή, με σκηνοθέτη για έκτη φορά τον Γκλεν Γουάις, παραγωγό τον Στίβεν Σόντερμπεργκ και φυσική παρουσία των υποψηφίων -αφού πρώτα έχουν υποβληθεί σε τεστ κορωνοϊού- η φετινή Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι διάσημοι προσκεκλημένοι στην τελετή δε θα φορούν μάσκες, όσο γράφουν οι κάμερες, όμως θα πρέπει να το κάνουν όσο η τελετή βρίσκεται σε διαφημίσεις η παρουσιάζει εμβόλιμα βίντεο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό στην τελετή θα παρεβρεθούν το πολύ έως 170 άτομα, τα οποία θα υποβάλλονται σε θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στον χώρο της απονομής. Θα υπάρξουν επίσης συνδέσεις με άλλα σημεία των ΗΠΑ και του κόσμου για να δοθεί ο λόγος και σε εκείνους που δε θα μπορέσουν να παρευρεθούν λόγω της πανδημίας.

Αυτές είναι οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες:

10 υποψηφιότητες - Mank

6 υποψηφιότητες - The Father

6 υποψηφιότητες - Judas and the Black Messiah

6 υποψηφιότητες - Minari

6 υποψηφιότητες - Nomadland

6 υποψηφιότητες - Sound of Metal

6 υποψηφιότητες - The Trial of the Chicago 7

Λεπτό προς λεπτό η απονομή των βραβείων

Το πρώτο Οσκαρ είναι γεγονός! Η Έμεραλντ Φένελ πήρε το πρώτο αγαλματίδιο στην κατηγορία Πρωτότυπο Σενάριο για το «Promising Young Woman»

Το Οσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου πήγε στους Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father». Στο μοντάζ της ταινίας είναι ο Γιώργος Λαμπρινός.

“To me, he’s the greatest living actor” – Florian Zeller on working with Anthony Hopkins on #TheFather | #Oscars pic.twitter.com/uV7cfDOvTA — Empire Magazine (@empiremagazine) April 26, 2021

Το Οσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας πήγε στο «Ασπρο πάτο» του Τόμας Βίντεμπεργκ από την Δανία.

Το Οσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου πήγε στον Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Daniel Kaluuya’s family during his Oscar win #Oscars pic.twitter.com/lLHMABV4B8 — Matt Neglia (@NextBestPicture) April 26, 2021

To Όσκαρ για το Καλύτερο Μακιγιάζ πήγε στην ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom»

Το βραβείο για τα καλύτερα κοστούμια κατέκτησε Αν Ροθ σε ηλικία 89 ετών για την ταινία Ma Rainey's Black Bottom. Είναι το δεύτερο βραβείο που κατακτά η συγκεκριμένη ταινία.

Το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας στην Κλόη Ζάο για το Nomadland. Έγινε μόλις η πρώτη ασιατικής καταγωγής γυναίκα που κερδίζει το βραβείο σκηνοθεσίας.

Το Οσκαρ για τον Καλύτερο Ηχο πήγε στο Sound of Metal

Το Όσκαρ Καλύτερη ταινία μικρού μήκους πήγε στο φαβορί. Το The two distant strangers κέρδισε το βραβείο. Είναι ταινία του Netflix για τον ρατσισμό στις ΗΠΑ εναντίον των μαύρων.

Το βραβείο Kινουμένων σχεδίων μικρού μήκους κατέκτησε το If anything happens, I love you, μια ταινία για την τραγωδία της απώλειας

Το Όσκαρ για την Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων δόθηκε στο Soul της Pixar. Ήταν το απόλυτο φαβορί στην κατηγορία.

To Colette κατέκτησε το Οσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

Ενα ακόμη φαβορί πήρε Οσκαρ. Το My Octopus Teacher (Ο δάσκαλός μου, το χταπόδι) είναι το καλύτερο Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.







Στην ταινία Tenet του Κρίστοφερ Νόλαν πήγε το Οσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ. Aκόμη μια ταινία φαβορί στην κατηγορία της

Η Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari» κέρδισε το βραβείο Β' Γυναικείου ρόλου. Είναι η δεύτερη ασιάτισσα από το 1957 που κερδίζει το εν λόγω βραβείο.

Η ασπρόμαυρη ταινία Mank πήρε το βραβείο καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης , από τον Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ

, από τον Οσκαρ για καλύτερη Φωτογραφία. Νικητής ο Έρικ Μέσερσμιντ για το «Mank». Το πρώτο Όσκαρ μετά από 25 χρόνια για ασπρόμαυρη παραγωγή Ο Φαίδωνα Παπαμιχαήλ (Δίκη των 7 του Σικάγου) να είναι στους υποψηφίους, αλλά να μην κερδίζει το πολύτιμο αγαλματίδιο

Το Οσκαρ για καλύτερο μοντάζ πάει στον Μίκελ Νίλσεν για το Sound of Metal. Δεν τα κατάφερε ο Γιώργος Λαμπρινός για το The Father.

Στην ταινία Soul της Pixar πάει το βραβείο καλύτερης μουσικής

Το βραβείο καλύτερου τραγουδιού κέρδισε η H.E.R με το «Fight for you» για την ταινία Judas and the Black Messiah.

Όσκαρ καλύτερης ταινίας κατέκτησε το Nomadland .

κατέκτησε το . Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Nomadland



Ο Αντονι Χόπκινς κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινιά «The Father». Δεν παραβρέθηκε ωστόσο στην τελετή