Διχοτόμηση της Κύπρου θα επιδιώξει η Τουρκία στη Γενεύη - «Πυρά» Ερντογάν κατά Μπάιντεν για τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Την αντίδραση του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσε η επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Παράλληλα, το καθεστώς Ερντογάν ετοιμάζεται να επιδιώξει στη Γενεύη διχοτόμηση της Κύπρου, όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

«Η έρευνα των γεγονότων και η αποκάλυψη της αλήθειας είναι δουλειά των ιστορικών, όχι των πολιτικών», είπε χαρακτηριστικά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Μετά τη συνεδρίαση του τουρκικού υπουργικού συμβουλίου ο πρόεδρος Ερντογάν είπε σύμφωνα με την Daily Sabbah ότι αρμενικές συμμορίες, στις οποίες συμμετείχαν τουλάχιστον 150.000 με 300.000 άτομα διέπραξαν σφαγές σε τουρκικά εδάφη. Επιπλέον, είπε ότι σε συνεργασία με ρωσικές δυνάμεις πολεμούσαν κατά της Τουρκίας και οι αρχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, έλαβαν μέτρα προφύλαξης.

Ο Ερντογάν είπε ότι μιλά με βάση στοιχεία «σε αντίθεση με τον Μπάιντεν» και πρόσθεσε πως η χώρα του έχει πάνω από ένα εκατομμύριο έγγραφα στα αρχεία της που σχετίζονται με τα γεγονότα του 1915. Κάλεσε μάλιστα τις αρχές των ΗΠΑ να ταξιδέψουν στην Τουρκία και να επιθεωρήσουν τα στοιχεία που αφορούν το 1915.

