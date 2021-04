Σπάνια απόφαση στην Τουρκία: Ελεύθερη γυναίκα που σκότωσε τον βασανιστή σύζυγό της

Μια σπάνια απόφαση την οποία χαιρέτισαν οργανώσεις που μάχονται κατά των γυναικοκτονιών έλαβε δικαστήριο στην Τουρκία. Το βράδυ της Δευτέρας ζήτησε την απελευθέρωση μιας γυναίκας η οποία σκότωσε τον βίαιο σύζυγό της εκτιμώντας ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα.

Η 31χρονη Μελέκ Ιπέκ είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο αφού σκότωσε με καραμπίνα τον σύζυγό της ο οποίος την είχε δέσει και τη χτυπούσε επί ώρες και απειλούσε να σκοτώσει την ίδια και τα δύο τους παιδιά.

Όταν συνελήφθη οι φωτογραφίες από το πρόσωπό της, πρησμένο και γεμάτο μώλωπες, απόδειξη της βίας που είχε υποστεί, προκάλεσαν σοκ στην Τουρκία.

Η Ιπέκ είχε δηλώσει στη δίκη της ότι ο σύζυγός της φερόταν βίαια τόσο σε εκείνη όσο και στις δύο κόρες τους επί χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τις καταθέσεις των μαρτύρων, και κυρίως των παιδιών της Ιπέκ που είχαν δει τις σκηνές βίες, το δικαστήριο της Αττάλειας αποφάσισε ότι η γυναίκα βρισκόταν σε «αυτοάμυνα» για να προστατεύσει «τη σωματική και σεξουαλική της ακεραιότητα».

Melek Ipek, the woman in Antalya who was on trial for shooting her violent husband after a night of terrible abuse and death threats. She was held in prison, without her 2 daughters, for over 3 months. Today she was released. The judge eventually ruled self defense. pic.twitter.com/4AJz5my7WL