Κυπριακό - Στα βαθιά η Πενταμερής: Επιμένουν στη λύση δύο κρατών οι Τουρκοκύπριοι – Τα σενάρια

Μέρα που καθορίσει πολλά θεωρείται η σημερινή για την άτυπη διάσκεψη καθώς αρχίζει σήμερα η ολομέλεια της Πενταμερούς. Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια για την εξέλιξη της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κύπρου, ανοικτό για παράδειγμα είναι το ενδεχόμενο αναβολής και προγραμματισμού μίας δεύτερης άτυπης διάσκεψης το επόμενο διάστημα, ενώ ζήτημα είναι και το πώς θα κινηθεί ο Άντόνιο Γκουτέρες. Θα προχωρήσει σε δήλωση, σε ένα κοινό ανακοινωθέν ή θα κηρύξει ναυάγιο;

«Συνεχίζουμε να εξηγούμε με επιχειρήματα τις θέσεις για δύο ίσα, κυρίαρχα κράτη», έγραψε στο Twitter ο τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ ενώ σε δηλώσεις του μετά το τέλος της ολομέλειας της άτυπης συνάντηση 5 +1 είπε ότι θα αξιολογήσουν την κατάσταση μετά και τις διμερείς επαφές που θα έχει ο ΓΓ με όλες τις πλευρές σήμερα.

Ο ίδιος δεν θα κάνε πίσω από τις θέσεις του, όπως είπε. «Αλλά, εάν το παρατηρήσατε ο Αναστασιάδης έχει κάνει τις δικές του αξιολογήσεις, έκανε εκτενή αναφορά στο έγγραφο Γκουτέρες, με τρόπο ώστε να συνεχιστεί (η διαδικασία) από εκεί που έμεινε. Κι εμείς εκφράσαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη δική μας θέση και ούτε θα υπάρξει. Στο χρόνο που μας δόθηκε εξηγήσαμε τη θέση μας με επιχειρήματα».

Συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογο του Ντόμινικ Ράαμπ είχε ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε σε ανάρτηση του: «Επιβεβαιώσαμε το νέο όραμα λύσης της Τ/κ πλευράς. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ δύο κρατών και όχι δύο κοινοτήτων».

Επίσης, νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ.

FM @NikosDendias meets with #UNSG @antonioguterres at the Informal Meeting taking place in #Geneva



Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΓΓ ΟΗΕ A.Guterres κατά την Άτυπη Πενταμερή Συνάντηση που πραγματοποιείται στη Γενεύη pic.twitter.com/meSZp4d260