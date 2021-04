Φρίκη στην Κίνα: Επίθεση με μαχαίρι σε νηπιαγωγείο - Δύο παιδιά νεκρά, 16 τραυματισμένα (Σκληρές εικόνες)

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε χθες Τετάρτη σε νηπιαγωγείο στην Μπέιλιου, στη νότια Κίνα, σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα δεκαέξι, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών που επικαλείται το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Ο 25χρονος δράστης συνελήφθη. Διενεργείται έρευνα για την υπόθεση, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι επιθέσεις με μαχαίρια είναι συχνές στην Κίνα, όπου η κατοχή πυροβόλων όπλων ελέγχεται πολύ αυστηρά από τις αρχές.

Το 2018, άνδρας είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε σχολείο, είχε σκοτώσει εννιά παιδιά και είχε τραυματίσει άλλα 11 στο βόρειο τμήμα της χώρας. Καταδικάστηκε σε θάνατο.

Κατά το Νέα Κίνα, 14 από τα τραυματισμένα παιδιά χρειάστηκαν ιατρικές φροντίδες. Δύο υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις.

