Συνέχεια στην κρίσιμη πενταμερή για το Κυπριακό - Αδιάλλακτοι οι Τουρκοκύπριοι

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι κρίσιμες διαβουλεύσεις στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη για το Κυπριακό, την οποία συγκάλεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κοινό έδαφος για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Η θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς παραμένει αμετάβλητη και αυτό διαπιστώθηκε από το έγγραφο που κατέθεσε για λύση δύο κρατών.

Οι αναφορές στο έγγραφο των έξι σημείων που κατέθεσε, έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, των αποφάσεων της Ε. Ε και τη μέχρι σήμερα βάση λύσης του Κυπριακού και προκάλεσε απογοήτευση στον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη και την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Αφού από την πρώτη μέρα διαφάνηκε το χάσμα απόψεων των δύο πλευρών, σε μια νέα προσπάθεια ο ΓΓ του ΟΗΕ συγκάλεσε για τις 10:00 το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (29/04) νέα Ολομέλεια των μερών που συμμετάσχουν στην πενταμερή.

Η αποστολή της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται από το απόγευμα της Μ. Δευτέρας στη Γενεύη ενώ το επίσημο μέρος της άτυπης Διάσκεψης άρχισε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης.

Στο έγγραφο που κατέθεσε χθες η τουρκοκυπριακή πλευρά καταγράφονται τα έξι σημεία πάνω στα οποία θα πρέπει να βασιστεί η τουρκική πρόταση για λύση δύο κρατών, σύμφωνα με το sigmalive.com.

Δείτε τα σημεία:

Παράλληλα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: Επιβεβαιώσαμε ότι υποστηρίζουμε πλήρως το νέο όραμα λύσης της τουρκοκυπριακής πλευράς. Η μόνη ρεαλιστική λύση είναι ότι οι νέες διαπραγματεύσεις δεν είναι μεταξύ δύο κοινοτήτων, αλλά μεταξύ δύο κρατών.

Τόσο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης όσο και ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας κατέστησαν σαφές ότι η λύση πρέπει είναι εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του πλαισίου λύσης που ορίζει ο ΟΗΕ.

Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, εκείνος άκουσε τις θέσεις του ηγέτη της τουρκοκυπριακής πλευράς σχετικά με λύση δύο κρατών, στις οποίες απάντησε, σύμφωνα με κυπριακές διπλωματικές πηγές: Η λύση δύο κρατών είναι εκτός των όρων εντολής του, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ δεν πρόκειται ποτέ να τα αποδεχτεί και ο όγκος εργασίας που αφορά το Κυπριακό δεν μπορεί να διαγραφεί και να αρχίσουμε από την αρχή.

Επίσης, νωρίς το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Κατά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, εντός του γνωστού πλαισίου, και υπογράμμισε ότι η χώρα μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κ. Δένδιας, εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό του για την επίτευξη της προοπτικής αυτής, δεδομένης της στάσης τόσο της τουρκικής πλευράς και της τουρκο-κυπριακής κοινότητας. Διαβεβαίωσε τον Γενικό Γραμματέα για την εποικοδομητική στάση της Ελλάδας, μέσα στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Παράλληλα, υπογράμμισε στον Πορτογάλο συνομιλητή του την ανάγκη, η όποια λύση βρεθεί στο ανωτέρω πλαίσιο, να λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα της Κύπρου, ως Κράτους-Μέλους της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της Ένωσης, ειδικά όσον αφορά το ζήτημα της αυτονομίας της στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Κατά τη συνάντηση με τον Βρετανό ομόλογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών, πέρα από τα ανωτέρω, παρατήρησε ότι η προσήλωση της Μεγάλης Βρετανίας στο πλαίσιο λύσης Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπως αυτή εκφράστηκε νωρίτερα σήμερα από τον Βρετανό ΥΠΕΞ στην ολομέλεια είναι θετική, καθώς υποδηλώνει, για μια ακόμα φορά, ότι η συντριπτική πλειοψηφία της Διεθνούς Κοινότητας θεωρεί επιβεβλημένη την εξεύρεση της λύσης του Κυπριακού εντός του ανωτέρω πλαισίου.

Ο Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανάρτηση στο Twitter χαιρετίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για διευκόλυνση της επανεκκίνησης των συζητήσεων για το Κυπριακό.

The U.S. welcomes UN efforts to facilitate the restart of political discussions on Cyprus. We continue to support a Cypriot-led comprehensive settlement to reunify the island as a bizonal, bicommunal federation consistent with UNSCRs to benefit all Cypriots and the wider region.