Πενταμερής: Ναυάγιο στο Κυπριακό - Νέο ραντεβού ανακοίνωσε ο Γκουτέρες - Δένδιας: Δεσμευτικές οι αποφάσεις του ΟΗΕ

Νέα πενταμερή συνάντηση στους επόμενους 2-3 μήνες ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε δηλώσεις του με το τέλος της άτυπης διάσκεψης στη Γενεύη για το Κυπριακό, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει κοινό έδαφος, αλλά δεν παρατάμε την προσπάθεια».

«Δεν θα τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους επόμενους 2 έως 3 μήνες», δήλωσε ο γενικός γραμματέας των ΗΕ μετά το τέλος των συνομιλιών για το Κυπριακό στη Γενεύη, όπως τονίζεται στην ανάρτηση στο επίσημο λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών - Γενεύης στο Twitter.

