Τραγωδία στο Ισραήλ: Μαζικό ποδοπάτημα σε θρησκευτική γιορτή - Τουλάχιστον 44 νεκροί (Βίντεο)

Μαζικό ποδοπάτημα στη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν στο βόρειο Ισραήλ τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 44 άνθρωποι, ανέφεραν κέντρο άμεσης βοήθειας και πηγές προσκείμενες σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό «δυσβάσταχτη καταστροφή».

Israel: 50 lost their lices due to a bridge collapse in Meron.



Official media reports have reported an increase in the number of dead and injured, reaching more than 150 injuries, as a primary outcome.#BREAKING pic.twitter.com/qzFR96A6QC — Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) April 30, 2021

«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού).

Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

Δεκάδες χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι είχαν συγκεντρωθεί στο Όρος Μερόν, όπου βρίσκεται ο τάφος ενός ραβίνου του 2ου αιώνα, για την ετήσια γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ, για ολονύχτιες προσευχές, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια γύρω από φωτιές.

סרטון הזוי, דקות ספורות לפני האסון הקשה נראים האנשים מצטופפים במדרגות ונתקלים במחסום אנושי שעוצר אותם. מה גרם לדוחק להתפרץ בבת אחת ולציבור להימחץ? pic.twitter.com/4VBzW5jfNE — ישראל כהן (@Israelcohen911) April 29, 2021

Τα εκστατικά πλήθη κατέκλυσαν τον χώρο παρά τις προειδοποιήσεις αξιωματούχων δημόσιας υγείας να αποφεύγονται οι συναθροίσεις εξαιτίας του κινδύνου μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως συνειδητοποίησαν πως άνθρωποι είχαν υποστεί ασφυξία ή είχαν ποδοπατηθεί μόνο όταν ένας από τους οργανωτές πήρε τηλεβόα και άρχισε να καλεί να αραιώσει αμέσως το πλήθος.

Tragedy in Meron: MDA is fighting for the lives of dozens wounded, and will not give up until the last victim is evacuated.



38 are in critical condition and still in the field

6 in critical condition who were evacuated

18 injured severely

2 moderately

39 lightly pic.twitter.com/xUWStFYqQh — Magen David Adom (@Mdais) April 30, 2021

Αρχικά το κέντρο άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) είχε κάνει λόγο περί κατάρρευσης κερκίδων στον χώρο.

«Νομίζαμε πως ήταν συναγερμός για βόμβα, ότι εντοπίστηκε ύποπτο δέμα. Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα γινόταν αυτό εδώ. Η αγαλλίαση έγινε θρήνος, το λαμπερό φως έγινε βαθύ σκοτάδι», είπε ένας από τους προσκυνητές, ο Ιτζχάκ, στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Δίαυλος 12.

Ο εορτασμός στο Όρος Μερόν, στο ομώνυμο χωριό, ήταν μια από τις μεγαλύτερες μαζικές συναθροίσεις στο Ισραήλ – και πιθανόν όχι μόνο – αφότου ξέσπασε η πανδημία του νέου κορωνοϊού πριν από έναν χρόνο και πλέον. Επιτράπηκε να γίνει εξαιτίας του ότι έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό η εκστρατεία ανοσοποίησης στη χώρα, με πάνω από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους, ή το 53% του πληθυσμού άνω των 20 ετών, να έχει λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου του. Το Ισραήλ έχει καταγράψει πάνω από 6.300 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου κάπου 838.000 κρουσμάτων του SARS-CoV-2.

Dozens of people were killed in a stampede at a Jewish pilgrimage site in the north of #Israel, rescue services say.https://t.co/T89BtGAg0S pic.twitter.com/kgUhG00EfU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 30, 2021

Το MDA ανέφερε ότι τραυματίστηκαν τουλάχιστον 103 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον Δίαυλο 12, οι νεκροί έχουν φθάσει τους 38. Η αστυνομία έκλεισε τον χώρο και διέταξε οι προσκυνητές να απομακρυνθούν αμέσως. Στρατιωτικά ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομεία.

Ο χώρος του τάφου του ραβίνου Σιμόν Μπαρ Γιοχάι θεωρείται από τους ιερότερους τόπους των Εβραίων.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν χαοτικές σκηνές, με αλλόφρονες πιστούς να προσπαθούν να περάσουν από μεταλλικούς φράκτες για να σωθούν και αστυνομικούς και τραυματιοφορείς να προσπαθούν να φθάσουν στους τραυματίες. Πτώματα κείτονται πάνω σε φορεία, καλυμμένα με κουβέρτες. Το σκοτάδι φώτιζαν οι φάροι δεκάδων ασθενοφόρων που μετέφεραν τραυματίες.

Μέσω Twitter, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε λόγο για «δυσβάστακτη καταστροφή» και πρόσθεσε «όλοι προσευχόμαστε να είναι καλά τα θύματα».

Many injured and dead after collapse of a platform with thousands of people during the massive #Jewish celebration of #LagBaomer​ on Mount #Meron #Israel #breaking #BreakingNews pic.twitter.com/xPDFRvJIZh — Biblical Watchman (Breaking News Alerts) (@Satoshian2) April 30, 2021

Η γιορτή Λαγκ Μπ’ομέρ εν μέρει τιμά το τέλος μιας φονικής επιδημίας που είχε αποδεκατίσει τους μαθητές ταλμουδικού ιεροδιδασκαλείου της αρχαιότητας. Φέτος, οι αρχές είχαν επιτρέψει να πάνε στο Όρος Μερόν ως και 10.000 άνθρωποι, αλλά πάνω από 650 μισθωμένα λεωφορεία μετέφεραν από όλη τη χώρα προσκυνητές εκεί, με άλλα λόγια συγκεντρώθηκαν πάνω από 30.000 άνθρωποι. Ορισμένα ισραηλινά ΜΜΕ εκτίμησαν πως στον χώρο βρίσκονταν ως και 100.000 πιστοί.

Το 2019, έναν χρόνο πριν από την πανδημία, συνέρρευσαν για το ετήσιο προσκύνημα εκεί 250.000 άνθρωποι.

Πηγή: Reuters, AFP