Προκλητικός Ερντογάν για το Κυπριακό: Δεν πιστεύω τους Ελληνοκύπριους - Δεν είναι τίμιοι

Επίθεση κατά της Κύπρου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, μετά το «ναυάγιο» της πενταμερούς στη Γενεύη για το Κυπριακό.

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ότι δεν πιστεύει πως μία συνάντηση υπό τον ΟΗΕ, για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό θα απέδιδε αποτελέσματα.

«Δεν εμπιστεύομαι ή δεν πιστεύω τους Ελληνοκύπριους. Ποτέ δεν έχουν ενεργήσει τίμια» δήλωσε ο Ερντογάν μετά τις προσευχές της Παρασκευής στην Κωνσταντινούπολη. «Τώρα έχει πάει πίσω για 2-3 μήνες, αλλά ξανά, δεν πιστεύω ότι θα επιτευχθεί κάποιο αποτέλεσμα, επειδή δεν είναι τίμιοι» δήλωσε ο ίδιος.

Χθες, ο ΟΗΕ και οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις στην Κύπρο απέτυχαν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, για την επανάληψη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι θα υπάρξουν νέες συνομιλίες σε δύο ή τρεις μήνες.

«Δεν θα τα παρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας για να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επόμενη συνάντηση, η οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τους επόμενους 2 έως 3 μήνες», δήλωσε ο γενικός γραμματέας των ΗΕ μετά το τέλος των συνομιλιών.

"We will not give up. We will continue with our consultations to create the best possible conditions for the next meeting, which could happen in the next 2 to 3 months" says @un Chief @antonioguterres at the end of the #CyprusTalks in Geneva. pic.twitter.com/E0Azm9PIMa