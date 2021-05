Κορωνοϊός - Πείραμα στο Λίβερπουλ: Συναυλία με 5.000 άτομα χωρίς μάσκες και αποστάσεις (Βίντεο)

Μετά τη μακρά σιωπή που επέβαλε η πανδημία, η ζωντανή μουσική επέστρεψε σήμερα στη γενέτειρα των Beatles, το Λίβερπουλ, που φιλοξένησε ένα μοναδικό φεστιβάλ με στόχο να διαπιστωθεί αν και πώς διασπείρεται ο νέος κορωνοϊός σε τέτοιες μαζικές εκδηλώσεις.

We can’t get over this 🤯 Stockport’s very own @BlossomsBand at a test gig at Sefton Park in Liverpool, playing in front of 5000 people 🎶🤩 #CapitalReports pic.twitter.com/J6TSWy8xpt