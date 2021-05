Ανεμοστρόβιλος σάρωσε το Μισισίπι - Διέλυσε σπίτια, ξερίζωσε δέντρα (Βίντεο)

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε την πόλη Τούπελο, στις νότιες ΗΠΑ, χθες, διαλύοντας τις στέγες σπιτιών, ξεριζώνοντας δέντρα και προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

«Τα συνεργεία διάσωσης αξιολογούν αυτή τη στιγμή το μέγεθος της καταστροφής», ανέφερε το γραφείο του δημάρχου σε μια ανακοίνωση στο Facebook, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

A huge tree came down next to a house in Calhoun City, Mississippi. No injures. #Tornado #Tupelo #Mississippi #tornadoemergency #tornados #TornadoNation pic.twitter.com/Lk2WFCsVaO