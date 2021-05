ΥΠΕΞ Λιβύης σε Τσαβούσογλου: Να φύγουν ξένα στρατεύματα και μισθοφόροι από τη Λιβύη (Βίντεο)

Την αποχώρηση ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων από τη Λιβύη με τη συνδρομή και της Τουρκίας, ζήτησε η Λίβυα υπουργός Εξωτερικών Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς από τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Λιβύη.

Κατά τις κοινές τους δηλώσεις η αξιωματούχος ανέφερε σύμφωνα με το Libya Review: «Υπογραμμίζουμε το σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στον τερματισμό του πολέμου και για τη διατήρηση της εκεχειρίας. Καλούμε την Τουρκία να κάνει βήματα στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής των συμπερασμάτων της συνόδου του Βερολίνου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Καλούμε την Τουρκία να συνεργαστεί μαζί μας για να τερματιστεί η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στη Λιβύη».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του, τόνισε ότι η Άγκυρα στάθηκε στη Λιβύη σε στιγμές δύσκολες και διαβεβαίωσε ότι η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί. Επίσης αναφέρθηκε στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο λέγοντας ότι η χώρα του θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τα κοινά της συμφέροντα με τη Λιβύη στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες. Επίσης, κάλεσε την Λίβυα υπουργό Εξωτερικών στην Τουρκία στις 18 Ιουνίου.

Στη Λιβύη εκτός από τον Τσαβούσογλου βρίσκεται ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Χακάν Φιντάν και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι.

