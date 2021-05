Βραζιλία: 18χρονος εισέβαλε με μαχαίρι σε νηπαγωγείο - Σκότωσε τρία παιδιά και δύο δασκάλους (Βίντεο)

Τρία μικρά παιδιά και δύο εργαζόμενοι σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό σκοτώθηκαν χθες Τρίτη από μια επίθεση με μαχαίρι ενός 18χρονου, στη βραζιλιάνικη νότια Πολιτεία Σάντα Καταρίνα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Ένας άνδρας 18 ετών εισέβαλε σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό οπλισμένος με ένα αιχμηρό όπλο και επιτέθηκε σε παιδιά και εργαζόμενους. Δύο ενήλικες και τρία παιδιά πέθαναν», ανέφερε η στρατιωτική αστυνομία.

Suspeito de matar 3 crianças e uma professora no ataque a uma escola infantil de Saudades, no Oeste de Santa Catarina, foi detido na manhã de hoje (4). Segundo a policia, o jovem de 18 anos entrou na escola que tem crianças de 6 meses a 2 anos e com um facão atingiu as vítimas. pic.twitter.com/ZjXB9bshEt