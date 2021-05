ΗΠΑ: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του ομογενή αστυνομικού που παρασύρθηκε από μεθυσμένη οδηγό

Σε κλίμα συγκίνησης η ελληνική ομογένεια αποχαιρέτησε από κοινού με την αστυνομία της Νέας Υόρκης τον Αναστάσιο Τσάκο. Ο ομογενής αστυνομικός έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, όταν 32χρονη γυναίκα που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο της τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή Γκρινλόουν της Νέας Υόρκης.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία, όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, παραβρέθηκε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάζιο, καθώς και πλήθος αστυνομικών, οι οποίοι αποχαιρέτισαν τον Αναστάσιο Τσάκο με όλες τις προβλεπόμενες τιμές. Ο ομογενής αστυνομικός άφησε πίσω τους δύο γονείς του, Σταύρο και Άννα Τσάκου, τη σύζυγο του Ειρήνη και τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας τριών και πέντε ετών.

Today, thousands of police officers from all over donned their dress-blue uniforms to say a final goodbye to our fallen brother: Detective Anastasios Tsakos.



His legacy will forever live on in the hearts of ALL NYC cops — who continue his brave work every day.#NeverForget pic.twitter.com/hTMoUgAA0m