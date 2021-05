Βίντεο: Γυμνάστριες με εφαρμοστά κολάν έκαναν γυμναστική μπροστά σε τζαμί – Αντιδρούν οι μουσουλμάνοι

Σάλος έχει προκληθεί από βίντεο που γύρισαν Ρωσίδες φαν του fitness στο Καζάν της Ρωσίας, όπου εμφανίζονταν να γυμνάζουν τους γλουτούς τους με φόντο το τζαμί Κουλσαρίφ.

Το βίντεο τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαντάν, και οι ηγέτες των μουσουλμάνων χαρακτήρισαν το βίντεο «προκλητικό» και «απαράδεκτο».

#BREAKING : In Kazan, girls in sports leggings squatted against the background of the Kul-Sharif mosque. The exercise video angered the city's religious residents who considered the video unethical. pic.twitter.com/CquJWEhGxp