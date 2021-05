Σκηνικό έντασης στη Μάγχη: Δείτε τη στιγμή που γαλλικό αλιευτικό πέφτει πάνω σε βρετανικό σκάφος (Βίντεο)

Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» γύρω από τα ύδατα του Τζέρσεϊ, του μεγαλύτερου από τα Αγγλονορμανδικά νησιά στη Μάγχη, καθώς Γάλλοι ψαράδες διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς που τους επιβάλλονται μετά το Brexit.

Σήμερα το πρωί, υπό την επιτήρηση δύο πλοίων του βρετανικού Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, δεκάδες γαλλικά αλιευτικά κατέπλευσαν μπροστά από το λιμάνι της πρωτεύουσας του Τζέρσεϊ, για να διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς.

Χαρακτηριστικό της «έκρυθμης κατάστασης» που επικρατεί έξω από το βρετανικό νησί Τζέρσεϊ είναι ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και φαίνεται μία 10μετρη γαλλική τράτα να πέφτει πάνω σε βρετανικό σκάφος.

Το σκάφος του Jonathan Ruff χτυπήθηκε στην πρύμνη από το γαλλικό πλοίο Lasgot τη στιγμή που βγήκε στη θάλασσα για να αντιμετωπίσει τους δεκάδες Γάλλους «εισβολείς».

Από 50 έως 70 αλιευτικά πλέουν από τις 7 το πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από το λιμάνι Σεντ-Ελιέ, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που είχε επιβιβασθεί τη νύκτα σε ένα νορμανδικό αλιευτικό. Νωρίς το πρωί άναψαν μερικά καπνογόνα..

