Θρίλερ στη Μινεσότα: Ληστής κράτησε ομήρους σε τράπεζα (Βίντεο και φωτο)

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη στο αστυνομικό τμήμα του Σεντ Κλάουντ, στη Μινεσότα, όταν αναφέρθηκε κατάσταση ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας της Wells Fargo.

Το υποκατάστημα της Wells Fargo όπου έγινε η ληστεία και η ομηρία, περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ επί τόπου έφτασαν και πράκτορες του FBI.

Law enforcement js staging what appears to be an entry team outside Wells Fargo in St. Cloud. St. Cloud Police tells us there are no injuries, and that people should avoid the area. pic.twitter.com/iNrRU1UgAJ — Erik Newland (@SCTimesErik) May 6, 2021

Ύστερα από διαπραγματεύσεις, δέχτηκε να απελευθερώσει τέσσερις ομήρους.Η πρώτη όμηρος που αφέθηκε ελεύθερη ήταν μια γυναίκα που βγήκε με τα χέρια της ψηλά και κατατρομοκρατημένη.

Police respond to active hostage situation at Wells Fargo bank in Minnesota after 'attempted robbery'



Shortly before 6.30pm, one female hostage was released from the bank. Video shows the woman emerging with her hands in the air as she ran towards police pic.twitter.com/GSxp5mTn4f — Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021

Ύστερα από θρίλερ 8,5 ωρών η ομηρία έληξε και βγήκε από την τράπεζα και ο τελευταίος όμηρος.

Law enforcement walked in, then walked back out of the bank. Unclear what is happening. Still awaiting the release of at least one more hostage. Standoff pushing 8.5hrs now. @WCCO pic.twitter.com/wqfG7vPZZq — Jeff Wagner (@Jeff_Wagner4) May 7, 2021

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στην τράπεζα και συνέλαβαν τον δράστη.