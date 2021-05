Κινηματογράφοι «Drive In, Sit Out» θα λειτουργήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο το καλοκαίρι

Σχεδιασμένοι με γνώμονα τον καιρό στη Βρετανία, οι νέοι κινηματογράφοι, που θα ανοίξουν στις 28 Μαΐου, θα δίνουν τη δυνατότητα στους θεατές να παρακολουθήσουν ταινία μέσα ή έξω από το όχημά τους με τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης.

Με οθόνες HD LED 50 μέτρων οι drive in κινηματογράφοι της Flix θα λειτουργήσουν στο Μπόρνμουθ και το Ρίντινγκ εγκαίρως για το καλοκαίρι και θα προβάλουν σημαντικές κυκλοφορίες του 2021. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ταινίες Godzilla Vs. Kong, Wonder Woman 1984 και την πολυβραβευμένη Judas and the Black Messiah, αλλά και φιλμ για όλη την οικογένεια, όπως τα Tom & Jerry, Scoob! και The Witches.

Εκτός όμως από τις ταινίες του 2021 διοργανώνονται προβολές κινηματογραφικών παραγωγών προηγούμενων ετών, όπως των επιτυχημένων μιούζικαλ The Greatest Showman, The Rocky Horror Picture Show και Hairspray σε συνδυασμό με παραστάσεις τσίρκου και θεάτρου.

Οι υπαίθριοι κινηματογράφοι άνοιξαν ξανά στην Αγγλία τον Απρίλιο. Οι κλειστοί κινηματογράφοι θα καλωσορίσουν τους θεατές και πάλι στην Αγγλία και τη Σκωτία στις 17 Μαΐου. Μεγάλες αλυσίδες όπως οι Odeon, Vue, Cineworld και η θυγατρική της αλυσίδα Picturehouse επιβεβαίωσαν ότι θα ανοίξουν ξανά στην επόμενη φάση του οδικού χάρτη του Μπόρις Τζόνσον για την άρση του lockdown. Στην Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα ανοίξουν τις πόρτες τους οι κινηματογράφοι.