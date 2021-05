Λονδίνο: Φωτιά σε πολυώροφο κτίριο - Πάνω από 100 πυροσβέστες στη μάχη με τις φλόγες

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο το πρωί της Παρασκευής (9:00 τοπική ώρα) καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο ανατολικό τμήμα της πόλης.

Συγκεκριμένα, 125 πυροσβέστες και 15 οχήματα κλήθηκαν να σβήσουν την πυρκαγιά, ενώ στις φλόγες τυλίχθηκαν ο 8ος, ο 9ος και ο 10 ος όροφος του κτιρίου.

Πρόκειται για κτίριο 19 ορόφων στο New Providence Wharf που πιθανότατα καλύπτεται με την ίδια επένδυση που είχε χρησιμοποιηθεί και στον Πύργο Γκρένφελ, ο οποίος τυλίχθηκε στις φλόγες το 2017, όπου έχασαν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο συναγερμός πυρασφάλειας του κτιρίου άργησε μισή ώρα, ενώ ένας κάτοικος αντιλήφθηκε τη φωτιά, όταν ξύπνησε από την οσμή καπνού.

🚨 20 fire engines on the scene of a fire at New Providence Wharf in East London this morning.



The building’s still covered in ACM cladding - the same type as was on Grenfell. Awaiting updates. @LBC pic.twitter.com/vvKaNzxTUW