Νέο «χτύπημα» από τις ΗΠΑ: Νομοσχέδιο για το Οικουμενικό Πατριαρχείο φέρνει την Τουρκία προ των ευθυνών της

Νέο χτύπημα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ρίχνουν οι ΗΠΑ όπου Δημοκρατικοί βουλευτές εισήγαγαν στο Κογκρέσο νομοσχέδιο για τις θρησκευτικές ελευθερίες με σαφής αναφορά στην κατάσταση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το νομοσχέδιο που εισήγαγαν οι βουλευτές Κάρολιν Μαλόνεϊ και Γκας Μπιλιράκης, οι οποίοι είναι και μέλη της επιτροπής του Κογκρέσου για ελληνικά ζητήματα, ονομάζεται Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act of 2021.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν να σταματήσει η Τουρκία να δημιουργεί προβλήματα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στους ελληνορθόδοξους χριστιανούς και σε άλλες θρησκευτικές μειονότητες.

.@RepMaloney, co-founder and co-chair of Congressional Caucus on Hellenic Issues, said: "The Turkey and Ecumenical Patriarchate Religious Freedom Act of 2021 would apply meaningful pressure on #Turkey to stop violating the religious freedoms of the Ecumenical Patriarchate." pic.twitter.com/R91S4vi9i1