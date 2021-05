Μακελειό στην Καμπούλ: Τουλάχιστον 40 νεκροί από μπαράζ εκρήξεων κοντά σε σχολείο (Σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από πολλαπλές εκρήξεις κοντά σε σχολείο στην Καμπούλ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του αφγανικού υπουργείου των Εσωτερικών.

Νωρίτερα σήμερα έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη κοντά σε σχολείο στην Καμπούλ αυξήθηκε σε 25, ενώ οι τραυματίες είναι 52, σύμφωνα με το υπουργείο των Εσωτερικών του Αφγανιστάν.

Προηγούμενα, είχε γίνει γνωστό ότι μία έκρηξη κοντά σε σχολείο στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων, δήλωσε ανώνυμα, ένας αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας.

