Φον ντερ Λάιεν: «Πιστοποιητικά εμβολιασμού από τον Ιούνιο» - Πώς θα λειτουργούν

Από τον Ιούνιο μπορεί να λειτουργήσει το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Palacio de Cristal στο Πόρτο.

«Χαίρομαι που ανακοινώνω ότι οι εργασίες για να τεθεί σε λειτουργία το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό τον Ιούνιο, βρίσκονται σε καλό δρόμο. Θέλουμε οι Ευρωπαίοι να απολαύσουν ένα ασφαλές και χαλαρό καλοκαίρι», δήλωσε η κυρία Φον ντερ Λάιεν.

Ακόμη τόνισε πως αυτό δεν σημαίνει ότι «πρέπει να υπονομεύουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες εμβολιασμού - ας ανοίξουμε με προσεκτικό, συντονισμένο τρόπο».

