«Πόλεμος» ΗΠΑ - Κίνας για τον πύραυλο που έπεσε στη Γη - «Πυρά» της NASA στο Πεκίνο

Νέα σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, με αφορμή την εκτόξευση του κινεζικού πυραύλου στις 29 Απριλίου, που τελικά έπεσε την Κυριακή τα ξημερώματα στον Ινδικό Ωκεανό.

Η NASA, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία καταλογίζει ανεύθυνη συμπεριφορά στην Κίνα, που αντίκεται στους κανόνες ασφαλείας. Ο εκπρόσωπος της NASA και πρώην γερουσιαστής, Μπιλ Νέλσον, κατηγόρησε την Κίνα για έλλειψη διαφάνειας.

«Τα έθνη που κάνουν διαστημικές δοκιμές πρέπει να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους και να μεγιστοποιούν τη διαφάνεια», τόνισε συγκεκριμένα ο επιστήμονας. «Είναι σαφές ότι η Κίνα δεν μπορεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για τα συντρίμμια του πυραύλου», προσέθεσε.

Συμπλήρωσε, ακόμη, ότι είναι αναγκαίο η Κίνα και όλα τα έθνη που «δραστηριοποιούνται στο διάστημα να ενεργούν με υπευθυνότητα και διαφάνεια ώστε να διενεργούνται με ασφάλεια μελλοντικές διαστημικές δοκιμές».

Υπενθυμίζεται ότι η επιβεβαίωση της είδησης ότι τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό έγινε από τις διαστημικές υπηρεσίες, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, σκορπίζοντας ανακούφιση στον πλανήτη, καθώς σενάριο που αύξανε τον βαθμό αγωνίας ήταν ο φόβος της πτώσης των θραυσμάτων του κινεζικού πυραύλου σε κατοικημένη περιοχή.

Μετά τις 06:00, ώρα Ελλάδος, ύστερα από την Κίνα, την είδηση της πτώσης του πυραύλου, Long March 5b, που εκτοξεύχθηκε στις 29 Απριλίου, έκανε γνωστή και η αμερικανική υπηρεσία Aerospace Corporation.

