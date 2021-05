Είδε το χάρο με τα μάτια του: Τουρίστας κρατιέται σε γυάλινη γέφυρα που κατέστρεψαν οι ισχυροί άνεμοι στην Κίνα (βίντεο)

Στιγμές τρόμου έζησε ένας τουρίστας την περασμένη Παρασκευή την ώρα που διέσχισε γυάλινη γέφυρα στα 100 μέτρα ύψος στην Κίνα.

Η τρομακτική εικόνα δείχνει τον άντρα να προσπαθεί να κρατηθεί, την ώρα που οι ισχυροί άνεμοι διαλύουν γυάλινα τμήματα της γέφυρας, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η φωτογραφία κυκλοφόρησε αρχικά στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo, συγκεντρώνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια views, αναφέρει το δημοσίευμα.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh