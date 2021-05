Ηχούν σειρήνες στο Ισραήλ - Επίθεση με ρουκέτες από τη Χαμάς και εκρήξεις - Εκκενώθηκε το Τείχος των Δακρύων

Σειρήνες προειδοποίησης για εκτόξευση πυραύλων ήχησαν σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που εξέδωσε η Χαμάς καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία ανάφλεξης στην πόλη.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας.

Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ.

These are rockets being fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/ZU2tDSnuqX