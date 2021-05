Γάζα: Αιματοκύλισμα με 20 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες - Νέες συγκρούσεις

Πάνω από 100 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν συνολικά την Δευτέρα από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ, ανακοίνωσε η Χαμάς που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα, με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με αντίποινα.

Το παλαιστινιακό κίνημα τόνισε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το έδαφος του Ισραήλ «σε απάντηση στα εγκλήματά του και στην επιθετικότητά του εναντίον της Ιεράς Πόλης», μετά τις βίαιες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας, με επίκεντρο την Πλατεία Τεμενών στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Η απάντηση του Ισραήλ ήρθε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι εννέα παιδιά. Επίσης, ακόμη 65 άτομα τραυματίστηκαν σε αυτούς τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο μεταξύ ότι ένας από τους διοικητές της σκοτώθηκε σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο το βράδυ της Δευτέρας ξέσπασαν νέες συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας στην Πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Σύμφωνα με αυτή την πηγή, δεκάδες Παλαιστίνιοι πέταξαν αντικείμενα σε ισραηλινές δυνάμεις επιβολής του νόμου που χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες σε μια προσπάθεια να διαλύσουν το πλήθος.

Nωρίτερα σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ, εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ένας Ισραηλινός πολίτης στο νότιο τμήμα της χώρας έχει τραυματιστεί από αντιαρματική ρουκέτα η οποία έπεσε στο αυτοκίνητό του.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την εκτόξευση μιας ρουκέτας. Μάλιστα ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters ανέφερε πως άκουσε τρεις εκρήξεις στο κεντρικό Ισραήλ. Εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν το απόγευμα της Δευτέρας το Δυτικό Τείχος, γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους» που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη, ανέφερε η αστυνομία.

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended.pic.twitter.com/KgYvlIr6bh