Αιματοκύλισμα στη Γάζα: Διεθνής ανησυχία μετά τους βομβαρδισμούς - Παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (φωτο, βίντεο)

Εκρηκτικό είναι το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στη Λωρίδα της Γάζας, με τις εκτοξεύσεις ρουκετών από Παλαιστίνιους και τα αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ να συνεχίζονται όλη τη νύχτα. Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους και παιδιά, και πολλοί τραυματίες.

Πάνω από είκοσι Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν τη Δευτέρα, σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση για τις ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Με βάση αυτόν τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι νεκροί ανέρχονται σε 20 και οι τραυματίες στους 65.

Η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο μεταξύ ότι ένας από τους διοικητές της σκοτώθηκε σε αυτούς τους βομβαρδισμούς. Είχαν προηγηθεί πολύ έντονα επεισόδια στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ότι ρουκέτες συνέχισαν να εκτοξεύονται στη διάρκεια της νύχτας από Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας.

«Από τις 18:00 (σ.σ. χθες Δευτέρα), τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον ισραηλινών αμάχων. Ασταμάτητα. Η ώρα είναι τώρα 04:00. Γίνονται επιθέσεις με ρουκέτες επί 10 ώρες», ανέφερε μέσω Twitter το ισραηλινό επιτελείο νωρίτερα.

Μάλιστα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν 15 μέλη ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων στη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακα όπου διεξήχθησαν 130 πλήγματα σε αντίποινα για την εκτόξευση δεκάδων ρουκετών εναντίον του νότιου Ισραήλ. «Πλήξαμε 130 στρατιωτικούς στόχους, οι οποίοι ανήκαν κυρίως στη Χαμάς», είπε ο Τζόναθαν Κόνρικους, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε δημοσιογράφους. «Κατά τους τρέχοντες υπολογισμούς μας, σκοτώσαμε 15 μέλη της Χαμάς και του (σ.σ. Παλαιστινιακού) Ισλαμικού Τζιχάντ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη, τη Δευτέρα άνοιξε ένας νέος κύκλος συγκρούσεων με πέτρες, δακρυγόνα και σφαίρες με επικάλυψη από καουτσούκ στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ανάμεσα σε πιστούς Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τραυματισθούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι.

Η Χαμάς, στον απόηχο των επεισοδίων, απείλησε με επίθεση προς το Ισραήλ και από τη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύτηκαν συνολικά πάνω από 100 ρουκέτες προς το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το παλαιστινιακό κίνημα τόνισε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το έδαφος του Ισραήλ «σε απάντηση στα εγκλήματά του και στην επιθετικότητά του εναντίον της Ιεράς Πόλης».

7am #AlAqsa mosque

A place of prayer

The #HaramSharif is the equivalent of the #Vatican or TheChurch of Holy Sepulchre

video @KhJacki #Jerusalem

pic.twitter.com/FMWvgcw4Q6 — Saima Mohsin (@SaimaMohsin) May 10, 2021

Το Ισραήλ, όπως υποστηρίζει, απάντησε με στρατηγικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. «Αρχίσαμε να εξαπολύουμε επίθεση σε στρατιωτικούς στόχους στη Γάζα», είπε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού, αντισυνταγματάρχης Τζόνοθαν Κόνρικους.

Το BBC, επικαλούμενο πηγές της Χαμάς, μετέδωσε ότι ο διοικητής των Ταξιαρχιών της Εζεντίν αλ Κασάμ, Μοχάμεντ Αμντάλα Φαγιάντ, έπεσε νεκρός.

Νύχτα «κόλαση»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι ρουκέτες συνέχισαν να εκτοξεύονται στη διάρκεια της νύχτας από Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του νότιου τμήματος της χώρας.

«Από τις 18:00 (σ.σ. χθες Δευτέρα), τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον ισραηλινών αμάχων. Ασταμάτητα. Η ώρα είναι τώρα 04:00. Γίνονται επιθέσεις με ρουκέτες επί 10 ώρες», ανέφερε μέσω Twitter το ισραηλινό επιτελείο νωρίτερα σήμερα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρούσε 150 επιθέσεις με ρουκέτες. Δεκάδες εξ αυτών αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος, διαβεβαίωσε.

Νετανιάχου: Θα απαντήσουμε δυναμικά

Η Χαμάς ξεπέρασε μια κόκκινη γραμμή, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας. «Τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα ξεπέρασαν τα όρια το βράδυ της 'Ημέρας της Ιερουσαλήμ'» εκτοξεύοντας ρουκέτες στην περιοχή της Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Το Ισραήλ θα αντιδράσει δυναμικά (...), όποιος επιτίθεται θα πληρώνει βαρύ τίμημα».

VIDEO: Palestinian protesters and Israeli security forces clash in East Jerusalem, as tensions boil over the postponement of a key court hearing on a flashpoint property dispute. Hundreds of Palestinians were wounded in clashes with Israeli security forces over the weekend pic.twitter.com/eGCsi6y0rj — AFP News Agency (@AFP) May 10, 2021

Εκκενώθηκε το Τείχος των Δακρύων

Στο μεταξύ, εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν το Δυτικό Τείχος, το γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ.

«Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη», ανέφερε η αστυνομία.

Ματαιώθηκε η πορεία για την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ»

Η πορεία των χιλιάδων νέων Ισραηλινών που ήταν προγραμματισμένη για απόψε το βράδυ στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, προκειμένου να γιορταστεί η Ημέρα της πόλης, ματαιώθηκε λόγω των ταραχών, ανακοίνωσαν οι οργανωτές.

«Η πορεία για τον «χορό των σημαιών» ματαιώθηκε. Δεν θα χορέψουμε σε μια διαιρεμένη Ιερουσαλήμ», ανέφερε η οργάνωση Am Kalavi που κάθε χρόνο οργανώνει αυτήν την πορεία για να γιορτάσει την κατάκτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ από τις ισραηλινές δυνάμεις, το 1967.

Dramatic scene from Lion's Gate following the ramming incident. Police extracted the Israeli driver from the Palestinian crowd he had just rammed into. pic.twitter.com/OOhu6TBKQ2 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2021

Μπλίνκεν: Η Ουάσινγκτον καταδικάζει την «απαράδεκτη κλιμάκωση»

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Δευτέρα ότι οι επιθέσεις με ρουκέτες από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ πρέπει να σταματήσουν "αμέσως" και προέτρεψε όλες τις πλευρές να λάβουν μέτρα για την "αποκλιμάκωση των εντάσεων".

"Ανησυχώ βαθύτατα για τις επιθέσεις με ρουκέτες", τόνισε ο Μπλίνκεν σε σύντομες δηλώσεις του ενόψει της συνάντησής του με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν Σαφαντί, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ο Σαφαντί δήλωσε από την πλευρά του ότι η προσοχή εστιάζεται στον τερματισμό της κλιμάκωσης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δια του εκπροσώπου της αμερικανικής διπλωματίας καταδίκασαν "με τον πιο έντονο τρόπο τις ρίψεις ρουκετών από τη Χαμάς" εναντίον του Ισραήλ, καταγγέλλοντας την "απαράδεκτη κλιμάκωση" και απηύθυναν έκκληση σε όλες τις πλευρές για "ψυχραιμία" και την "αποκλιμάκωση των εντάσεων".

"Αναγνωρίζουμε το νόμιμο δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να υπερασπιστεί τον λαό του και το έδαφός του", δήλωσε ο εκπρόσωπος Νεντ Πράις, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να απαντήσει "δυναμικά".

"Ο βραχυπρόθεσμος στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση", επέμεινε ο Νεντ Πράις μιλώντας στους δημοσιογράφους.

"Γενικότερα, ανησυχούμε βαθιά για την κατάσταση στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικότερα για τις βίαιες αντιπαραθέσεις στην Ιερουσαλήμ", πρόσθεσε, χαιρετίζοντας τα "μέτρα που έλαβε η ισραηλινή κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες για την αποφυγή των προκλήσεων".

Ωστόσο, εξέφρασε την αμερικανική υποστήριξη στις "ειρηνικές διαδηλώσεις".

Israeli troops throw teargas and stun grenades at worshippers inside the Mosque#Alaqsa#Jerusalem pic.twitter.com/IHrvd6saRK — Belal Aldabbour (@Belalmd12) May 10, 2021

Η ΕΕ καλεί να σταματήσει η βία μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων

Η «έξαρση της βίας» στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ «πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε εκπρόσωπος του επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ είναι εντελώς απαράδεκτες και τροφοδοτούν την κλιμάκωση», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ομοβροντίες ρουκετών, πολύνεκρα πλήγματα εναντίον της Χαμάς, επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και παλαιστίνιους διαδηλωτές στην Ιερουσαλήμ: το Ισραήλ και οι Παλαιστίνιοι έχουν εμπλακεί πλέον σε μια από τις σοβαρότερες κλιμακώσεις της βίας των τελευταίων ετών.

Η ΕΕ απηύθυνε έκκληση στα δύο μέρη να επιδιώξουν αποκλιμάκωση.

«Η μεγάλη έξαρση της βίας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, καθώς και στη Γάζα και στην περιοχή γύρω από αυτήν πρέπει να σταματήσει αμέσως», σημείωσε.

«Όλοι οι ηγέτες έχουν ευθύνη να αναλάβουν δράση εναντίον των εξτρεμιστών. Το status quo των ιερών τόπων πρέπει να γίνει πλήρως σεβαστό», συνέχισε.

«Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας σε όλα τα μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για να υπάρξει αποκλιμάκωση. Πρέπει κατά προτεραιότητα να αποφευχθούν νέες απώλειες μεταξύ των αμάχων».

Αντίδραση Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για ισραηλινή «τρομοκρατία» στην Ιερουσαλήμ, μετά τις νέες βίαιες ταραχές που σημειώθηκαν στην Πλατεία των Τεμενών.

Σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και τον αρχηγό της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, ο Τούρκος πρόεδρος καταδίκασε τις επιθέσεις που «πλήττουν τη συνείδηση όλης της ανθρωπότητας, όχι μόνο των μουσουλμάνων, καθώς και τις διώξεις σε βάρος των Παλαιστίνιων», όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

«Η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να κινητοποιήσει όλον τον κόσμο, ιδίως τον ισλαμικό κόσμο, για να σταματήσει «την ισραηλινή τρομοκρατία και την κατοχή», είπε και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει τον παλαιστινιακό αγώνα, θα σταθεί στο πλευρό των «Παλαιστίνιων αδελφών» και «θα προστατεύσει την τιμή της Ιερουσαλήμ».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν κάλεσε το Ισραήλ «να σταματήσει να επιτίθεται στους Παλαιστίνιους της Ιερουσαλήμ και να εμποδίσει τους κατακτητές και τους εποίκους να μπαίνουν στο ιερό Τέμενος» του Αλ Άκσα.

«Ο κόσμος πρέπει να δράσει για να μπει τέλος σε αυτήν την ατέρμονη ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον άοπλων πολιτών στην ίδια τους τη γη», πρόσθεσε, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Φαχρετίν Αλτούν, κάλεσε από την πλευρά του τη διεθνή κοινότητα «να βάλει στη θέση του αυτό το κράτος του απαρτχάιντ». «Απευθύνουμε έκκληση στον μουσουλμανικό κόσμο: είναι καιρός να πούμε «στοπ» στις δειλές και τυραννικές επιθέσεις του Ισραήλ (…) Να κάψει η κόλαση τους τυράννους», έγραψε στο Twitter.

Η ανακοίνωση του ελληνικου ΥΠΕΞ

Η Ελλάδα εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία της για τα βίαια επεισόδια που έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα τις τελευταίες ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, ορισμένοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απευθύνει έκκληση προς όλες τις πλευρές προκειμένου να απόσχουν από τη χρήση βίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση.

Το Λονδίνο καλεί σε άμεση αποκλιμάκωση

Ο Βρετανος υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ καταδίκασε την εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς, καλώντας σε «άμεση αποκλιμάκωση από όλες τις πλευρές».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει την εκτόξευση ρουκετών στην Ιερουσαλήμ και σε θέσεις στο Ισραήλ. Η συνεχιζόμενη βία στην Ιερουσαλήμ και τη Γάζα πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο υπουργός σε μήνυμά του στο Twitter. «Χρειαζόμαστε άμεση αποκλιμάκωση από όλες τις πλευρές και να σταματήσουν να στοχοθετούν τους άμαχους πληθυσμούς».

Γερμανία: Όλες οι πλευρές «πρέπει να αποφύγουν νέα θύματα μεταξύ των πολιτών»

Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι έχουν «καθήκον να αποφύγουν περαιτέρω απώλειες μεταξύ των πολιτών», προειδοποίησε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα σε απάντηση για τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί την εκτόξευση πυραύλων στον άμαχο ισραηλινό λαό», πρόσθεσε ο Χάικο Μάας στο Twitter, σύμφωνα με τον οποίο αυτή η εκτόξευση ρουκετών δεν οδηγεί «σίγουρα στην επίλυση της σύγκρουσης» αλλά μάλλον σε «περαιτέρω παράλογη κλιμάκωση».

«Όλες οι πλευρές έχουν καθήκον να αποφύγουν νέα θύματα μεταξύ των πολιτών», καταλήγει ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.