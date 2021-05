Τουρκία: Διαδηλώσεις σε Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη εναντίον του Ισραήλ (Βίντεο)

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Άγκυρα στην Τουρκία και το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, για να διαδηλώσουν εναντίον των ισραηλινών ενεργειών κατά των Παλαιστινίων, τη Δευτέρα.

Παρά το lockdown για την αποτροπή των μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό, διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη, ανάμεσά τους Σύροι και Παλαιστίνιοι, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, φώναξαν συνθήματα όπως «τούρκοι στρατιώτες στη Γάζα», ή «κάτω το Ισραήλ, κάτω η Αμερική».

Footage coming from major cities around Turkey protesting the attacks on the holy al-Aqsa compound and the escalation of events with the Israeli aggression towards civilians#Israel #SheikhJarrah



